A majitel Madety Milan Teplý teď uvažuje, jestli má smysl přispívat na provoz klubu každý měsíc přes milion korun.

Motoru se v letošní sezoně příliš nedaří. Mluvíte se zástupci klubu o důvodech?

Majitel Madety Milan Teplý.Zdroj: Petr ZikmundMilan Teplý: Snažil jsem se, ale teprve teď jsem pochopil, že hokejový klub je podnik s vlastním šéfem, který tam rozhoduje o všem. A já plním roli, která spočívá v charitě – každý měsíc odevzdat klubu peníze. Do řízení klubu opravdu nemám co mluvit, mělo by mi stačit, že hokejisté mají na zádech logo Madety. Ale nestačí mi to. Jednak o reklamě pro naši firmu nemůže být v této sezoně řeč – na hokej nechodí žádní diváci. Rozumím, že to není vina klubu. Co je ale horší – na poslední místo v tabulce se blbě dělá reklama. Góly nám dávají hráči, které jsme z Motoru vyhodili, prohráváme jeden zápas za druhým a nikoho to nevzrušuje. Mě teda jo. Kdybych na utkání chodil, tak se tam vždycky akorát naštvu.

To jste vedení klubu řekl?

Ano, začal jsem přemýšlet, co a jak změnit, chybí mi vize a také transparentnost při hospodaření s penězi. Já neberu peníze ze státního rozpočtu, abych je poslal dál, do hokeje. Ale rozhoduji se třeba o tom, jestli za peníze, které vyděláme, koupíme auto, nebo je dáme hokejistům. Jenže letošní sezonu už v klubu nikdo neřeší. To, že třeba před půldruhým měsícem šlo ještě něco změnit a výsledky vylepšit, nikoho nezajímalo. Všichni se zabývají příští sezonou, která bude podstatně dražší. Ale nevím, kdo ji bude platit.

Naznačujete, že Madeta už nebude generálním partnerem klubu? O „utažení kohoutků“ jste mluvil vícekrát, ale peníze od vás hokejisté vždy dostali.

Nevidím to s Motorem dobře, ale nevidím v tom dobře ani Madetu. Jasně mi bylo naznačeno, že nemám jako generální partner do ničeho kecat, ale pravidelně platit. O přístupu klubu vypovídá i zkušenost, kdy jsme chtěli na ledě v Budvar Aréně natočit reklamu na jogurt s tvarohem. Dostalo se nám odpovědi, že bychom narušili tréninkové jednotky a museli si zaplatit pronájem ledu. To tedy ne. Že bych nedal vůbec nic, to se nestane. Ale taky můžu nakoupit 40 permanentek a dát Motoru půl milionu na rok, a ne sedm milionů.

Co vás přesvědčí o tom, že ve spolupráci má smysl pokračovat?

Hlavně změna přístupu – nespoléhat jen na svazové a sponzorské peníze, klub by si mohl vydělat i sám výchovou a prodejem mladých hráčů. Chybí vize toho, jaký hokej a s jakými hráči chceme hrát. Nevím, zda se něco změní. Tuto sezonu doplatím, ale uvidíme, co bude dál. Třeba část peněz, které teď dávám Motoru, pošlu do budějovického fotbalu, to by možná mělo větší smysl.

Stanislav BednaříkZdroj: Deník/ Jan ŠkrleNa rozhovor ředitele Madety Milana Teplého k aktuální hokejové situaci, zareagoval generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.



„S celou řadou prohlášení pana Teplého nemůžeme souhlasit, zejména s tím, které se týká transparentnosti hospodaření. Každopádně nebudeme konkrétně reagovat na jednotlivé sporné body prostřednictvím médií. Velmi rádi si vše vyříkáme osobně s panem Teplým, pokud k tomu dostaneme příležitost,“ uvedl šéf českobudějovického hokejového klubu.