Blatná – Až pět set korun ročně může ušetřit pětičlenná rodina na platbě za odpady. To pokud se zapojí do motivačního programu Třídíme, který pro své občany vymysleli v Blatné.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv

„Stačí za rok do sběrného dvora odevzdat 40 litrů plastů a k tomu 0,5 litru vypáleného jedlého oleje nebo 0,3 kg baterií nebo 50 ks hliníkových víček od jogurtů na osobu,“ vysvětlil místostarosta Pavel Ounický. Kdo tak učiní, získá na další rok slevu 100 korun na místním poplatku za odpady.



Podle vedoucího střediska odpadů v Blatné Pavla Bulky lidé nabídku využívají. „My jim vždy potvrdíme na kartičku kolik odpadu vytřídí a pokud splní za rok dané množství, mají nárok na slevu,“ doplnil Bulka.



Kartičky kontrolují na odboru životního prostředí, kde také motivační program vznikl. „Město chtělo naučit lidi více třídit, a to se myslím daří. Tato akce platí už třetím rokem a lidí, kteří se do ní zapojují, je stále více,“ uvedla Jana Šustrová z odboru životního prostředí.



Běžný poplatek za odpady dělá v Blatné 480 korun na osobu.



Za rok 2018 se do motivačního programu Třídíme zapojilo 2 425 lidí z celkem 6 500 obyvatel obyvatel, které má Blatná včetně přilehlých osad.



Klára Alešová