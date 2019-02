České Budějovice -Hledá se kompetentní soud pro třetího obžalovaného z loupeží před dvanácti lety.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Skoro dvanáct let po okradení čkyňského podnikatele falešnými „policisty“ a osm let po odsouzení dvou z pachatelů, Karla Suchomela a Miroslava Houdka, českobudějovickým soudem na jedenáct a dvanáct let stále není uzavřen případ třetího velmi důvodně podezřelého z tohoto skutku Marcela Mikyšky.

Připomeňme, že 27. března 1999 vešli do domu podnikatele muži. Legitimovali se jako policisté. Při domovní prohlídce „zajistili“ 2,4 milionu korun. Naložili do auta i podnikatele, v lese ho připoutali ke stromu a s penězi zmizeli.

Čtvrtého října téhož roku připravili fingovaní policisté obdobně v Praze podnikatele o čtrnáct milionů, když ho unesli a pod pohrůžkou zastřelení donutili dát soukromému bankéři pokyn k vyplacení čtrnácti milionů jejich prostředníkovi.

Suchomel s Houdkem šli před soud, stíhání Mikyšky policie v říjnu 2001 zastavila pro nedostatek důkazů.

Po odsouzení začal Houdek mluvit a spustil lavinu. 6. září 2004 začalo stíhání tzv. Berdychova klanu, viněného z vražd, loupeží, únosů aj. Mezi podezřelými byl i Mikyška.

Aby mohl být stíhán, navrhl v roce 2005 českobudějovický státní zástupce obnovit řízení v jeho věci s poukazem na to, že vyšly najevo skutečnosti, které při zastavování jeho stíhání nebyly známy.

Krajský soud poté mj. četl z výpovědi Davida Berdycha při vyšetřování dalších věcí klanu, že mu Mikyška předal videokazetu z „domovní prohlídky“ ve Čkyni, kterou prý sám natáčel. Berdych ji pak předal policejním důstojníkům Opavovi a Koňaříkovi „v rámci dohod o ochraně (Berdychovy) skupiny“.

Onu kazetu zaslal anonym krajskému soudu už při hlavním líčení se Suchomelem a Houdkem a byla jedním z důležitých důkazů.

Krajský soud v dubnu 2005 obnovu řízení s Mikyškou povolil, ale Vrchní soud v Praze mu uložil rozhodnout až po slyšení Berdycha a dalších. Ti pak stejně odmítli vypovídat. Soud i tak v lednu 2006 usnesení o zastavení stíhání Mikyšky zrušil a obnovu řízení s ním ve věci útoků ve Čkyni a v Praze povolil.

Teprve pak mohl být „kameraman“ obviněn a stíhán pražskými orgány. Po prvním zrušeném rozhodnutí z roku 2007 Městský soud v Praze 17. června 2008 Mikyšku poslal za tyto dvě loupeže na jedenáct let do vězení.

Vrchní soud rozsudek ale zrušil a věc první instanci vrátil k doplnění dokazování.

Městský soud poté v nepřítomnosti Mikyšky vyslechl svědky a loni 3. listopadu obžalovaného obžaloby zprostil s tím, že nebylo prokázáno, že skutek spáchal on.

V odůvodnění se soud kriticky vyslovil ke zrušujícímu usnesení soudu vyššího stupně, jemuž prý nerozuměl, a znovu deklaroval, že původní odsuzující rozsudek pokládá za správný.

K odvolání státní zástupkyně vrchní soud letos toto zprošťující rozhodnutí zrušil a nařídil, aby věc projednal a rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích. K tomu, aby ve věci bylo spravedlivě rozhodnuto, je prý nutno, aby ji projednal jiný krajský soud.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona. Podle zásady místní příslušnosti nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci jinak než z důležitých důvodů. Podmínkou je zjištění, zda u místně příslušného soudu lze zajistit dodržení základních zásad trestního řízení a vyloučit pochybnosti o nestrannosti soudu.

Rozhodnutí vrchního soudu postrádá podle ministra přesvědčivé argumenty, proč dochází k porušení ústavně zaručeného práva obviněného na zákonného soudce, a postrádá i odůvodnění, proč jsou shledány důležité důvody, aby věc projednal jiný krajský soud. Navrhl, aby Nejvyšší soud ČR věc přikázal Vrchnímu soudu v Praze s pokynem znovu ji projednat a rozhodnout. A NS mu letos v září vyhověl.

Po přezkoumání věci sdílí výhrady vrchního soudu ke způsobu dokazování před soudem prvního stupně i způsobu, jakým byly důkazy hodnoceny. Rozsudek bylo i podle NS zapotřebí zrušit a věc přikázat zpět soudu prvního stupně.

Úvahy o přikázání věci jinému soudu je však nutné vnímat z hlediska Listiny základních práv a svobod, podle níž nikdo nesmí být odňat svému soudci. Postup, kterým je věc odnímána a přidělována soudu jinému, je nutno chápat jako postup nestandardní a zcela výjimečný.

Vrchní soud v Praze podle NS požadovaná kritéria pro takové rozhodnutí nedodržel, svůj postup řádně vzhledem k závažnosti tohoto procesního kroku nezdůvodnil. Není proto zřejmé, jaké konkrétní zřetelné důvody vedly vrchní soud nejen k závěru, že věc má být projednána v jiném složení senátu, ale dokonce i jiným krajským soudem. Vrchní soud tak porušil zákon v neprospěch obviněného Mikyšky.

NS proto jeho případ vrátil odvolací instanci k novému projednání.