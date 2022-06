Strakonická Veřejnost má v zastupitelstvu 17 křesel z 21. Tři patří Trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Ve stejném složení půjdeme i do letošních voleb, ale budeme se jmenovat SPOLU,“ řekl lídr za ODS a člen zastupitelstva Ladislav Havel. Jméno případného kandidáta na starostu ale zatím dané není.

Jediné křeslo mají kdysi vládnoucí Jihočeši 2012. Předseda tohoto politického hnutí Pavel Hroch prozradil, že kandidátku pro volby určitě postaví. „Zatím zvažujeme zda sami, nebo v koalici. Víc zatím říct nemohu, vše budeme řešit 13. června,“ řekl Pavel Hroch. Přesto prozradil některá jména, která na kandidátce budou. „Současná zastupitelka Miroslava Zralá, dále pak bývalý starosta Pavel Vondrys a bývalý místostarosta Pavel Pavel. Další jména si zatím nechám pro sebe,“ dodal Pavel Hroch.

Zažil jsem toho tolik, že by to vydalo na několik životů, říká Michal Jančařík

Jasno mají také Piráti. „Ve Strakonicích kandidátku stavět nebudeme. Nenašli jsme tady patřičnou členskou odezvu,“ řekl krajský místopředseda Lukáš Kolářík.

Naopak po silném volebním krachu bude kandidátku stavět ČSSD. Krajský předseda Václav Valhoda to považuje za krok k obnovení tradice sociální demokracie, i když zatím bude tato kandidátka také koaliční. „O tom, kdo bude lídr, budeme jednat 7. června. Ve hře jsou dvě nebo tři jména,“ řekl.

Samostatnou kandidátku pro volby ve Strakonicích bude stavět KSČM. Potvrdila to předsedkyně strakonického okresního výboru Marie Pavlovičová. „Je dost lidí, kteří mají zájem se na kandidátce podílet. Ale kdo by mohl být lídr zatím jasné není. Já to rozhodně nebudu,“ dodala.

RETRO: Starší a méně známé fotky ze Strakonic. Poznáte některá místa?

Podle nepotvrzených zpráv nebudou kandidátku ve Strakonicích stavět STAN či ANO 2011.

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Termín těchto voleb je spojen s prvním kolem voleb do třetiny Senátu.