Ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Strakonice Lenka Kratochvílová nad touto problematikou sedí už několik dnů. „Žádný rozpočet ještě na světě není. Teprve hledáme možnosti financování,“ řekla. Přesto si troufla alespoň na nástřel ceny. „Podle mého názoru by nejnutnější obnova azylového domu přišla přibližně tak na tři miliony korun. Ale jak říkám, je to čistě můj soukromý pohled a klidně to může být i víc,“ řekla.