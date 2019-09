Majitelé a řidiči aut ve Strakonicích mají další lokalitu, kde budou moci za poplatek parkovat.

Strakonice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Škotko Petr

Nařízení již platí pro deset lokalit, které jsou aktuálně rozšířeny o parkoviště v ulici Na Ohradě poblíž nově vystavěného polyfunkčního domu. „Časové rozmezí pro uplatňování poplatku za parkování ve vymezených úsecích je stanoveno ve dnech pondělí až pátek v čase od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Pro řidiče platí parkování zdarma, a to pro první půl hodinu. I v takovém případě je ale řidič povinen vyzvednout si parkovací lístek a umístit ho viditelně za předním sklem auta.