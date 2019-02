Strakonice - Co se týká účasti strakonických sportovců na olympijských hrách, tak v jednom odvětví měly Strakonice dvě zastání a dokonce na stejném postu – brankář hokejové reprezentace. Roman Turek a Alexander Salák. A právě Roman Turek je dalším sportovcem, jehož medailon přinášíme.

Roman Turek už hokejovou kariéru před čtyřmi lety ukončil, jako ředitel ČEZ Motoru České Budějovice ale u hokeje zůstal. Může tak z první ruky po očku sledovat hokejový růst svého syna Eddieho, který se pokouší prosadit do kádru Jihočechů. | Foto: Deník/Václav Pancer

Když jste ve svých sedmi letech (rok 1977) začínal s hokejem ve Strakonicích, zdaleka jste nemohl tušit, kam vás tento úžasný sport zavede. Že se stanete nejen brankářskou oporou reprezentace, ale že budete českou hokejovou školu předvádět i v nejprestižnější soutěži světa, v NHL. Ještě si vzpomínáte, jaké hokejové sny měl sedmiletý Roman Turek, začínající brankář TJ ČZ Strakonice?



Neměl jsem žádné sny. Prostě jsem šel hrát hokej a když jsem se šel přihlásit, tak jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Jestli budu brankář, útočník nebo obránce. V těchto letech jsme neměli žádné sny o NHL, protože jsme ji neznali. Šli jsme hrát hokej, protože nás ten sport bavil a hráli jsme ho s tenisákem před barákem. Když byla možnost přihlásit se ve Strakonicích do hokejového klubu, tak jsem to šel v tu chvíli jenom zkusit a vůbec jsem netušil, jaká mě čeká kariéra. Bral jsem to prostě tak, že jdu hrát hokej za strakonickou Čezetu.



Teď se vše zdát být jednoduché – cesta do českobudějovického dorostu, v roce 1988 mistr Evropy do 18 let, Zlatá hokejka 1994, mistr světa z Vídně 1996, cesta do zámoří a v roce 1999 držitel Stanley Cupu s Dallas Stars… A to nemluvím o působení v Michiganu, St. Louis či v Calgary nebo o tom, že jste držitelem Jennings Trophy – ceny pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek. Ale v dobách vašich začátků Strakonice neměly krytou halu a v případě potřeby vám rodiče v zimě polévali hřiště před domem vodou. Jak to šlo vše vydržet – školu, kamarády, cestování na zimák do Vimperku, tréninky… Kolikrát jste chtěl se vším praštit?



Když jsem začínal s hokejem, tak to nebývalo jednoduché. Jezdili jsme do Vimperku, protože ve Strakonicích ještě stadion nebyl. Ten se začal budovat až později. Pamatuji si, že jsme odjížděli vždycky strašně brzy ráno do Vimperku na trénink. Třeba v pět hodin ráno. Potom jsme se vrátili domů, vyměnili za pytel s hokejovými věcmi školní tašku a šli jsme teprve do školy. Když jsme přišli ze školy, tak jsme jenom vzali hokejku a šli hrát s míčkem na parkoviště.

Teď už je jiná doba. Malí kluci také někdy trénují před školou, ale my jsme tam měli ještě to dojíždění na každý trénink. V tom byla naše situace těžší.

Kolikrát jsem chtěl s hokejem praštit? Několikrát se to určitě stalo. Hlavně v období, kdy člověk začne mít i jiné zájmy, než honit míček před barákem a chodit na tréninky. V tomto věku se u řady hráčů láme kariéra. Někteří to ustojí a jsou schopni se na hokej soustředit. Některé to ale sveze jiným směrem. Myšlenky na konec kolikrát byly, ale pamatuji si, že vždycky, když táta vycítil, že by takové myšlenky byly, tak si mě pozval ke mně do pokojíku, a tam jsme si to vždycky vyříkali. Vysvětlil mi to a já jsem uznal, že má pravdu. Do dneška jsem rád, že mě podporoval hlavně v těchto choulostivých okamžicích. Díky němu jsem to dotáhl až tam, kam jsem to dotáhl.



Jaromír Jágr jednou řekl: „Chceš být nejlepší? To je jednoduché. Když ostatní udělají 1000 dřepů, ty jich musíš udělat 2000…"



Každý sport je o tvrdé práci. Někdo má více talentů, jiný to zase musí dohánět dřepy navíc. Jarda Jágr má obojí, proto hraje ještě ve svých letech NHL. Je doba, že bez poctivého tréninku a životosprávy se profesionální sport vůbec nedá dělat. Proto Jaromír ještě v tolika letech může hrát nejlepší soutěž světa.



Českou republiku jste reprezentoval 6 x. Čtyřikrát na MS (1993 – bronz, 1994 – 7. místo, 1995 – 4. místo a 1996 – zlato). V roce 1994 na ZOH v norském Lillehammeru – 5. místo a v roce 1996 ve Světovém poháru, který je označován za obrovský propadák českého hokeje. Prohra ve Finsku 3:7, pak doma 0:3 se Švédskem a vrcholem zmaru byl debakl 1:7 v Německu. I když už je to 20 let a každý tým potká taková věc, jak právě tento rok vidíte vy? Mimochodem, váš kolega a vynikající útočník Martin Ručínský řekl, že díky „téhle facce" pak Česko vyhrálo Nagano.



Na Světový pohár si dobře vzpomínám. Po dlouhé době se nám povedl úspěch na mistrovství světa ve Vídni a najednou přišel takovýhle sešup na Světovém poháru. Sice tam bylo úplně jiné mužstvo, než na světovém šampionátu, ale turnaj se nám opravdu nepovedl na plné čáře. Byl to jeden z nejhorších turnajů v mé kariéře. S Naganem ale Světový pohár nijak nesouvisel. Olympiáda, to bylo zase něco úplně jiného. Poprvé tam byli všichni hráči z NHL, která udělala přestávku. To nemělo nic společného se Světovým pohárem, který se hraje před sezonou. Všichni do toho jdou sice naplno, ale zároveň s obavou, aby se jim před začátkem sezony nic nestalo. Olympiáda už byla v průběhu sezony. Vůbec bych tyto dva turnaje nesrovnával. Nagano se po všech směrech povedlo. Pro českého fanouška to byl parádní turnaj.



Letos se ve Strakonicích uskutečnila výstava mapující strakonické olympioniky. Jaký význam má pro vás osobně i po sportovní stránce ZOH v Lillehammeru, kde byl váš výběr pátý?



V Lillehammeru to byla zase něco úplně jiného než Světový pohár nebo Nagano. Skončili jsme na pátém místě. Poprvé jsme tam nastoupili po rozdělení republiky a zahráli jsme si proti Slovákům. Úplně poprvé jsme se Slováky hráli, a ten zápas jsme vyhráli. Skončili jsme na pátém místě, ale reprezentovat na olympiádě je ctí pro každého sportovce.

V Norsku jsem byl v roli druhého gólmana, jedničkou byl Petr Bříza. Čekal jsem na svou příležitost a dostal jsem ji právě v utkání proti Slovákům. Byla to pro mě další zkušenost, protože jsem byl na své první olympiádě. Mohl jsem si vyzkoušet, jak to na takovém turnaji funguje. Jiné je to na olympiádě, mistrovství světa i Světovém poháru. Po stránce sportovní i organizační. Jsem rád, že jsem tam byl.



O čtyři roky později jste mohl na dálku sledovat famózní tažení národního týmu v Naganu, kde Češi udivili hokejový svět smyslem pro kolektiv, bojovností, radostí ze hry, kamarádstvím a především neskutečnými výkony Dominika Haška. Co se tenkrát podle vás stalo, že dva roky po Světovém poháru musel před námi hokejový svět smeknout a pak ještě třikrát na MS?



V Naganu se podařilo postavit úžasné mužstvo. Většině hráčů se dařilo a výborný turnaj odchytal Dominik Hašek. Do turnaje jsme šli jako podceňovaní outsideři a neměli jsme vůbec co ztratit. Tenhle příběh všichni znají. Z role outsidera se jde vždycky lépe, než když jste v roli favorita a musíte svou pozici obhajovat. Soupeři se do nás tlačili, ale my jsme to ustáli a naprosto famózní formou některých hráčů jsme turnaj vyhráli. Třikrát jsme potom vyhráli mistrovství světa, ale to byly zase úplně jiné turnaje, které se hrají odlišným systémem. Většina mužstev tam není v nejsilnějších sestavách, protože ve stejné době se hraje play off v NHL. Vždycky je důležité zachovat kostru týmu. Byla to éra, kdy právě kostra našeho celku zůstala stejná a doplňovala se jenom o pár hráčů.

V těchto letech všechno náramně fungovalo a sbírali jsme zlaté medaile. Byla to doba, kdy byly medaile z mistrovství světa prakticky samozřejmostí. Měli jsme v té době opravdu silnou generaci, která udělala veliké úspěchy.



Světovému hokeji momentálně vládne Kanada. Její hokej je rychlý, přímočarý, vypadá lehce a Kanaďané se hrou baví. Skoro jako Češi v Naganu… I když tuhle otázku asi slyšíte často, jaký je recept na návrat mezi světovou špičku?



Začíná to už od mládeže. Kanada a Amerika jsou obrovské země, kde chce spousta dětí hrát hokej. Tady takový výběr pochopitelně není. Potom je práce s dětmi strašně náročná. Jedná se o dlouhodobý proces. Rozhodně to nemůže být tak, že postavíme nějaké mužstvo a začneme dělat úspěchy. Nějaký čas bude trvat, než se vychová nová generace. Víme, že v juniorských kategoriích jsme hodně zaspali. Pár let bude zase trvat, než se něco v českém hokeji změní.



Nechme světový hokej i naši reprezentaci. Sezonu extraligy 2004/2005 jste odehrál v ČB za HC České Budějovice (bylo to v období sporů mezi majiteli klubů a hráči v NHL – poz. autora). Díky tomu se v českém hokeji objevila celá řada slavných jmen a stouply návštěvnost i zájem o hokej. Do repre už jste se pak ale nevrátil a stal jste se velmi cennou oporou budějovického týmu jako brankář i jako trenér brankářů. V roce 2010 jste ohlásil konec kariéry a nyní jste prezidentem HC Motoru ČB. Dalo by se říct, že jste muž na svém místě, ale přece jen – dostat ČB zpět do extraligy není tak lehké, jak se může zdát. Jak si tedy tým stojí? Sám jsem viděl, že být prezident klubu je pro vás spíše formalita – jste stále u hráčů, s trenéry, na bruslích, na zimáku skoro bydlíte. Platí pro současný hokej to, s čím jste v roce 1977 začínal vy? Chuť, pracovitost, vzdor… Zdá se, že někdy se tyto významy vytrácejí.



Na svou první sezonu po dlouhé pauze v Českých Budějovicích vzpomínám strašně rád. V NHL byla stávka a mohli jsme pomoci klubu v boji o postup do extraligy. My, budějovičtí kluci z NHL, jsme cítili povinnost pomoci svému mateřskému klubu v těžké situaci, protože to bylo právě po sestupu z nejvyšší soutěže. Měli jsme výborný tým a povedlo se nám postoupit. Moc rád na to vzpomínám. Byla to parádní sezona a po ní jsem se rozhodl, že zpátky do Kanady už nebudu odcházet. Zůstal jsem v Budějovicích až do konce kariéry. Tím začala moje druhé éra v budějovickém hokeji.



Během své kariéry jste stál proti mnoha velkým hokejistům. Která jména vám nejvíc zůstanou v paměti? A proč?

Jsem rád, že jsem v NHL ještě stihl slavnou éru, kdy hráli Gretzky, Messier, Lemieux, Hull, Yzerman a další hvězdy, které jsme u nás znali jenom z médií. Měl jsem tu možnost je zažít ještě na ledě a zahrát si proti nim. To jsou hráči, na které se nedá zapomenout.



Vím, že nejste z těch, kteří by chtěli přes noviny rozdávat rady, jak hrát hokej. Konec konců, zda jsou vaše rady dobré, ukáže případný úspěch či neúspěch při cestě za návratem do extraligy. Ale z čeho pramení vaše víra v úspěch?



Máme velkou snahu dostat se zpátky do nejvyšší soutěže. Tím se netajíme. Víme, že musíme v průběhu sezony tvrdě pracovat. Doplňovat a obměňovat kádr. Vedení a trenérský tým ale může udělat maximum, jenže stejně pak všechno bude záležet na hráčích na ledě. Někdy to není jednoduché. V průběhu sezony se potýkáte s různými zraněními nebo poklesy formy. Nejdůležitější je ale samozřejmě samotný závěr sezony, na který musí být mužstvo co nejlépe připravené. Je to však nejen o připravenosti, ale také o štěstí. Postoupit chceme, ale ta cesta nebude jednoduchá.



Možná, že by hodně lidí zajímalo, jak tráví volný čas jeden z nejlepších hokejových brankářů světa Roman Turek. Tedy když není zrovna na ledě…



Rozdělil bych to na dvě věci. Je fajn se sejít s kamarády. Současnými i bývalými. Pokecat třeba u piva. To je strašně příjemné. Když jsem doma, tak se snažím věnovat rodině. Pokud chci zrelaxovat, tak vezmu psa a jdeme do lesa. To je asi tak všechno, na co mi zbývá čas. Víc ho nemám.



Blíží se Vánoce. Jaké budou u Turků? Kapr, salát, dárky, koledy?



U Turků jsou běžné Vánoce. Asi jako v každé rodině. Dodržujeme tradice. Kapr, salát, dárky. Stejně jsme se snažili Vánoce slavit i v době, kdy jsme byli v Americe nebo v Kanadě. Jedeme pořád ve stejných kolejích. Vánoce mám strašně rád, protože jsou to především svátky klidu a pohody. Úplně nejúžasnější je, když je i pravá zima se sněhem a ledem. Vánoce řadím mezi nejkrásnější období v roce.