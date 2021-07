Kulturní akce pokračují a navštívit tak můžete např. koncert kapely Mirai 6. srpna v Třeboni nebo koncert Divokého Billa 7. srpna, rovněž v Třeboni.

Ačkoli se Chinaski v posledních letech poměrně pravidelně objevovali v nedalekém Českém Krumlově, teď se jejím působištěm pro letní večerní koncert staly půvabné prostory pod vyšebrodským klášterem. I to byl jedním z důvodů, proč se na koncert vydal Jiří Dušek z Českých Budějovic s manželkou. „Je to krásné prostředí a na koncert jsme vyrazili právě proto, že sem asi Chinaski jen tak zase nepřijedou. To je historicky poprvé, co tu jsou,“ prozradil důvod návštěvy. Využil rodinného zázemí u příbuzných v nedalekých Loučovicích.

Ačkoli v Brodě hráli Chinaski poprvé, své premiéry se zhostili na výbornou. Michal Malátný se nezdržoval s proslovy, energicky dorazil na pódium a spustil jeden z velkých fláků – 1970. „Tak to vypadá dobře,“ pochválil publikum po první písni a spěšně pokračoval. Když však zazněly první tóny hitu Potkal jsem tě po letech, strhla se vřava. Lidé začali zpívat s Malátným, a jak se i v samotné písni zpívá, řvali jako na lesy. Při jedné z dalších písní dokonce Malátný vyskočil na nestabilní bedny umístěné před pódiem. Nezastře v sobě herce, a tak jeho doprovodné projevy k písni Dlouhej kouř patrně nikoho nepřekvapily. Právě této písni věnoval předmluvu. „Dáme jednu starou?“ zeptal se. „My jsme spoustu toho zapomněli, tak ať vidíme, jak jste na tom vy.“ Když se však zahradou neslo jednohlasné a burácivé: „Oooooooou,“ nebylo pochyb, že nikdo z fanoušků jejich hity nezapomněl. Malátný pak radostně zvolal: „Bezvadný, nezapomněli.“ Seznam skladeb byl pečlivě zvolen, a tak se protkávaly staré fláky s novějšími písněmi.

V okamžiku, kdy se ozvaly první tóny jedinečné skladby Báseň, Malátný se usadil na jednu z beden a jeho silueta se ztrácela v mlhavém oparu světel. Nádherné prostředí dodávalo na jedinečnosti celé atmosféry. A ačkoli na sebe Malátný prozradil, že dostal chvalitebnou z maturitní básně, z této Básně by od fanoušků vyfasoval bezpochyby výbornou.

Nečekaných rozměrů nabrala píseň Schody. „Každý by chtěl být svatý,“ zpívá se v ní, avšak v prostorách zahrad pod cisterciáckým klášterem to nabíralo zcela jiný rozměr. Romantické okamžiky v zápětí rozbily hitovky Stejně jako já nebo Stížnost. „Zazněly písně o lásce, o počasí, ale ještě zbývá ta o spodním prádle,“ uvedl další píseň Malátný. A nemohla zaznít žádná jiná píseň, než legendární Punčocháče.

Přestože kapela poděkovala a rozloučila se, diváci si neustávajícím potleskem vymohli další hudební přídavky. Zazněla Klára nebo Drobná paralela. Lidé tančili a užívali si poslední písně. Úplným závěrem zazněl hit 1. signální. Text písně: „Na na na na na na na,“ okořenil Malátný dovětkem „na-shle-da-nou!“ „Umělci z Prahy děkují umělcům z Vyššího Brodu,“ poděkoval Malátný, „mějte se krásně a žijte blaze,“ rozloučil se a zmizel z pódia za velkého potlesku.

Spravit chuť z jednoho z posledních jihočeských koncertů kapely Chinaski si do Vyššího Brodu přijely i kamarádky Martina Čavojová z Českých Budějovic a Veronika Kohútová z Benešova nad Černou. „Jsme moc rády za dnešní počasí, protože naposledy nám vůbec nevyšlo,“ narážely tak na zrušený koncert v českobudějovickém letním kině Háječek.

Dlouhou cestu vážila i paní Monika Pavezová z Vrabčího Brodu na Benešovsku, právě ona byla jednou z mnoha loňských návštěvnic v Pivovarské zahradě a ani přes větší vzdálenost si nenechala ujít koncert ve Vyšším Brodě. I ona využila rodinného zázemí u příbuzných, avšak ve Větřní.