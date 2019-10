„Tehdy se má vnučka učila vyprávět pohádky a mě napadlo, že by jí to mohlo jít snáze, kdybych jí vyrobila divadélko. První postavičky tak byly na světě. Vnoučátka to zaujalo, a tak jsem pokračovala,“ říká Eva Grünerová.

Poslední rok vyráběla textilní hračky hlavně pro zmiňovanou výstavu. Celkem jich do vodňanského íčka dovezla kolem šedesáti. „Lidé si tam hračky mohou koupit a rovnou odnést. Co zbyde, dám malým dětem třeba do dětského domova nebo do nemocnice,“ říká Eva Grünerová. Její hračky zatím nejsou jinde k prodeji, a jaký o ně bude zájem, ukáže až výstava.

Měkoučcí mazlíčci stojí okolo dvou až čtyř set korun. „Mnozí mi říkali, že za ruční práci bych si mohla říci i více, ale já si myslím, že na tak malé město jako jsou Vodňany, je tak akorát. Navíc šití hraček je pro mě koníčkem a ne výdělečnou prací,“ dodává šikovná švadlenka s tím, že by se výrobou hraček snad ani živit nechtěla. Má prý obavu, že by jí to mohlo přestat v takovém množství bavit.