Zdroj: Deník

Jak zatím Katovice zvládají koronavirus?

V současné době máme necelých dvacet nakažených. Nejvíce nakažených bylo v listopadu, více než 40. Na jaře městys organizoval předání roušek rizikovým skupinám občanů, zejména seniorům, a to všem starším šedesáti let. Roušky jsme buď dostali od místních žen, které je doma šily, za což jim patří chvála, další byly nakoupeny. Distribuci zajistili iniciativně naši dobrovolní hasiči. Městys zajišťoval rozvozy obědů a nákupů pro seniory během jarního nouzového stavu. Na podzim již o nákupy zájem nebyl.

Katovice jsou krásné městečko. Co mají jeho obyvatelé v rámci služeb dostupné?

V Katovicích funguje praktická lékařka MUDr. Hejlíková. Máme radost, že se podařilo v obci udržet lékaře. Na náměstí máme lékárnu U Andělů PharmDr. Zdráhalové. Ve zdravotním středisku jsou to ještě fyzioterapeutické a masérské služby. V obci provozují své salony dvě kadeřnice. Máme zde tři obchody, květinářství a restauraci, bohužel pro covid uzavřenou, a stejně jako místní bufet vydávající hotová jídla přes okénko.

Když se ohlédnete zpátky, co se zatím podle vás podařilo v Katovicích nejlepšího od voleb 2014, kdy jste v čele obce?

Vážíme si velice rekonstrukce sociálních zařízení ve škole, i když největšími akcemi byly rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí na části Husova náměstí, v Jílkově ulici a na Podskalí, kde byly vybudovány i nové povrchy místních komunikací. Důležitou akcí, připravovanou již předchozím vedení obce, je nový sběrný dvůr, postavený v roce 2015. Nejlepší akce nemusí být ta nejrozsáhlejší, velice nás potěšila výstavba dvou nových dětských hřišť, oprava budovy skladu u hřbitova a nová zeleň na veřejných prostranstvích.

Podařily se vám plánované akce i loni?

V loňském roce jsme byli opatrnější v investicích. Nicméně se nám povedlo vybudovat kanalizační přípojku do kempu, postavit nové parkoviště u školy a kompletně opravit kanalizační přečerpávací stanici na Podskalí.

Co bude nejdůležitější pro rok 2021 ohledně investic?

Investicí číslo jedna je výstavba nové mateřské školy, která nahradí nevyhovující tři pavilony stávající školky. Předpokládáme investici ve výši 50 milionů Kč, spolufinancovanou z dotací jak krajských, tak státních.

Otázka na vědomosti pana místostarosty. Kolik je na věži kostela hodinových ciferníků?

Ciferníky jsou tři velké, ukazující čas a jeden menší, na severní straně věže, který však čas nikdy neukazoval. Nemá hodinové ručičky.

Jak byste jako rodák, patriot i místostarosta představil Katovice těm, kteří je chtějí navštívit?

Příjemné a upravené městečko na Otavě, zasazené do malebné krajiny, plné dobrých lidí, kteří zde rádi žijí. Městečko bohaté na historii a až do loňska pulsující kulturním a sportovním životem. Snad nám ten puls co nejdříve zase naskočí.