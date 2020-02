Sešli se tam nejen hráči, realizační tým, vedení, ale i dlouhodobí podporovatelé klubu. „Tato podpora je pro nás nesmírně důležitá, bez ní by hráči nemohli běhat ani po hřišti. Proto jsme využili této příležitosti, když nám ředitel pivovaru nabídl tyto krásné prostory,“ zdůraznil šéf klubu Tomáš Hajdušek.

Ten postupně představil všechny významné sponzory klubu a největší pozornost pochopitelně věnoval katovické starostce Šárce Němečkové. „Bez podpory zastupitelstva bychom nemohli existovat, protože areál je v majetku obce. Nejde tedy jenom o příspěvek, který pravidelně z rozpočtu dostáváme, ale i o to, že městys platí celý jeho provoz a údržbu. A my jsme nadšeni z toho, jak to u nás v Katovicích vypadá,“ doplnil Hajdušek, jenž Šárce Němečkové předal jako poděkování oranžový dres, který klub nechal vyrobit speciálně na přípravné zápasy. Na hrudi je totiž veliký znak Městysu Katovice!

Mezi dalšími hosty, kteří si nenechali setkání ujít, byli strakonický starosta Břetislav Hrdlička nebo ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Jan Škrle