Připravena byla jízda zručnosti, časovka, ale i edukativní stanoviště věnující se zdravovědě, dopravním předpisům a bezpečnosti. V rámci akce předvedla dětem svou techniku Jednotka sboru dobrovolných hasičů ze Strakonic.

V jednotlivých kategoriích zvítězili následující závodníci:

1. kategorie (0-4 roky) – Kryštof Zemen,

2. kategorie (5 – 6 let) – Alexandr Mála,

3. kategorie (7 – 8 let) – Dominik Šíma,

4. kategorie (9 – 10 let) – Maxmilián Mála,

5. kategorie (11 let+) – Agáta Dubová,

6. kategorie (18 let+) – Lukáš Duba.

Organizátorem akce je spolek Rally Fans Katovice s podporou dalších dobrovolníků.