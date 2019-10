V obci patřící ke Kamennému Újezdu přišli členové Spolku pro veselejší zbytek života s nápadem pokřtít dosud bezejmenný mostek přes Třebonínský potok po 42násobném Zlatém slavíkovi. Od neděle už je to Karlův most.

Opalice u Kamenného Újezdu nezůstaly pozadu za Prahou a mají také Karlův most. | Foto: Slávka Dvořáková

Jak spolek sdělil světu po dopoledním happeningu na facebooku, „při slavnostním křtu byla podávána káva oslazená o trochu víc a k ní rakvičky a věnečky za zvuku písní zesnulého pěvce.“ Zábradlí mostku zdobí Gottova figura a klasická červená smaltovaná cedule s nápisem Karlův most OPALICE. „Je to samozřejmě jen neoficiální pojmenování,“ zdůraznil Jiří Honiss. Členové spolku skoro počítají s tím, že se cedule zmocní nějaký „sběratel“, že ji prostě někdo ukradne. „Už bychom ji neobnovovali,“ uvedl včera Jiří Honiss. To by byla velká škoda. Tak by ti, kteří mostek přecházejí, přišli o možnost dozvědět se, komu je věnován, a zůstal by anonymní, bez jména. A to mosty být nemohou.