V opakovaných volbách 14. prosince 2019 jako lídr politického hnutí Změna neuspěl znovu. Tentokrát získal 2,56 procenta. „Lidé ve Strakonicích musí bohužel na svoji volbu tvrdě doplatit – aby si uvědomili, co svojí volbou způsobili,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Strakonický deník na adresu vítěze voleb, hnutí Strakonická Veřejnost.

Jak vidíte s mírným odstupem času průběh opakovaných voleb?

Ve Strakonicích zvítězili lidé, kteří se v roce 2014 dostali k moci s použitím lhaní, pomluv a intrik. Drželi se hesla, jak ho definoval starosta Břetislav Hrdlička u Krajského soudu 14.11.2018: „V předvolební kampani přece lže každý.“ V roce 2018 se pokusili o podvod a v roce 2019 získali moc opět díky lhaní, pomluvám, prezentaci neexistujících zásluh a nereálných slibů. I díky slibům, že mnohé bude zdarma. Přivedli tak málem ke krachu teplárnu a reálně zastavili rozvoj Strakonic. Před rokem 1989 platilo heslo „Pod vedením KSČ za další rozvoj socialismu!“ Po roce 2019 se ve Strakonicích uvedené normalizační heslo upravilo tak, že „Pod vedením Strakonické Veřejnosti měníme Strakonice k lepšímu!“ Výsledek bude stejný, jen si na něj občané počkají několik let. Strakonické Veřejnosti (SV) se bohužel podařilo přesvědčit občany, že „černá krychle je ve skutečnosti bílá koule“, obrazně řečeno. Strakonice v roce 2019 zavedly nový standard voleb v České republice – slibujme, dejme vše zdarma a pomlouvejme až do té míry, dokud nebude ohrožena naše moc a naše platy.

V průběhu uplynulého roku jste na otázku Strakonického deníku, zda budete v případě, že neuspějete ani v opakovaných volbách respektovat jejich výsledek odpověděl, že v případě, pokud budou rovné podmínky pro všechny, budete jej respektovat. Byly podle Vás opakované volby rovné a budete výsledek respektovat, nebo zvažujete stejný postup jako v roce 2018?

Možnosti vlastních prezentací kandidujících subjektů byly v pořádku. Lhaní, pomlouvání a dehonestace nepohodlné opozice ze strany Strakonické Veřejnosti – to vše nabylo takových rozměrů, že o svobodnou volbu rozhodně nešlo. Voliči ale měli nyní dopředu informace o tom, co je Strakonická Veřejnost zač. Že ve volbách používá lži, nereálné sliby, privatizuje město pro sebe a neoprávněně si připisuje zásluhy. Občané i tak sami rozhodli. Včetně těch, kteří k volbám nepřišli. Rozhodli o tom, že ve Strakonicích nastupuje novodobá totalita jako vystřižená z románu George Orwella „Farma zvířat“. Strakonická Veřejnost se nyní musí sama historicky znemožnit. Lidé ve Strakonicích musí bohužel na svoji volbu tvrdě doplatit – aby si uvědomili, co svojí volbou způsobili. Existují reálné důvody, proč podat volební stížnost. Týkají se lhaní ze strany Strakonické Veřejnosti, které evidentně poškodilo část opozice, pro ni nepříjemné. Já stížnost ale rozhodně podávat nebudu.

Co podle vás rozhodlo o tom, že politické hnutí Změna neuspělo a dokonce získalo méně procent, než v roce 2018?

Neměli jsme tolik financí na prezentaci našeho programu, které jsme vydali zbytečně díky podvodům Strakonické Veřejnosti u voleb v roce 2018. Nemohli jsme v uplynulých letech dát zdarma kulturu, festivaly, MHD, večírky, pohoštění, pozemky, koncerty, plesy a mnohé další. Neměli jsme šmejdy na Facebooku, kteří by vedli silnou negativní kampaň. Klement Gottwald měl v roce 1948 Lidové milice, Břetislav Hrdlička měl v roce 2019 šmejdy na Facebooku. Nedokázali jsme se snížit ke slibům typu odpady zdarma, jelikož ty jsou nereálné, aniž by došlo k poškození zájmů města a jeho občanů. Museli jsme čelit lžím typu „Janský chce elektrárnu u hradu“, „Janský připravil město o dotace“ a mnohým jiným.

Budete se dál angažovat v dění ve Strakonicích?

Ano, budu se dále angažovat ve Strakonicích a web iStrakonice.cz bude nadále informovat o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit. Nadále budeme dodávat důkazy, fakta a souvislosti, aby si občané mohli sami udělat názor. Jedno ale změním. A to formálně trvalé bydliště, až do dalších voleb. Nechci totiž, aby za mne Strakonice dostávaly od státu peníze, které nezodpovědní lidé rozdají ve formě dárků a předvolebních slibů. A pokud vím, podobně se nyní rozhoduje více lidí.

Co se stalo: Strakonická Veřejnost v říjnu 2018 získala v komunálních volbách 16 křesel z 21. Jejich opozice Jihočeši 2012 měli tři křesla, ODS a TOP 09 a nezávislí po jednom postu.

Lídr neúspěšné strany Změna pro Strakonice Karel Janský podal návrh na neplatnost voleb ve Strakonicích. Poukazoval na nerovnost podmínek předvolebního boje. Krajský soud mu dal za pravdu 20. listopadu.

Rada města ve středu 5. prosince všemi sedmi hlasy odsouhlasila podání ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v ČB k Ústavnímu soudu.

Ústavní soud vrátil 10. dubna projednání platnosti voleb ve Strakonicích zpět ke krajskému senátu. V pátek 17. května krajský soud opětovně rozhodl o neplatnosti voleb ve Strakonicích. Kauza se opět přesunula do Brna, Strakonická Veřejnost, Břetislav Hrdlička, rada a město opět podali ústavní stížnost.

V pátek 9. srpna ÚS potvrdil neplatnost komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018.