Charlie Blažek, uznávaný český kytarista, aranžér a hudební režisér, který má na kontě více než dvě stovky hudebních alb z oblasti popu, jazzu i vážné hudby, byl dlouhé roky blízkým spolupracovníkem Karla Gotta. Tento výjimečný kytarista pochází z Katovic u Strakonic.

Kytarista Charlie Blažek spolupracoval s Karlem Gottem mnoho let. | Foto: Archiv Charlie Blažka

Celé Česko zasáhl odchod Karla Gotta. Vy jste byl mnoho let jeho spolupracovníkem. Kdy jste se s ním potkal poprvé?

Bylo to v roce 1988 na půdě tehdy Československého rozhlasu ve studiu A. Tam jsem se poprvé potkal i s dalšími hvězdami českého popu, jako byli Helena Vondráčková, Eva Pilarová nebo Karel Černoch, ale každé setkání s Karlem Gottem mělo punc výjimečnosti. A to platilo i později, když jsem s ním hrál na koncertech nebo mu dělal hudebního režiséra v nahrávacích studiích ať už v českých nebo v belgickém studiu, kde jsme natočili dvě alba.