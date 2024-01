Je nejen famózní kytarista, ale i skvělý parťák, nezkazí žádnou srandu a umí si udělat i legraci sám ze sebe. Charlie Blažek. Obrovský profesionál, kde se objeví jeho jméno, je i záruka kvality. Jinak by už léta nedoprovázel přední české zpěváky a nepatřil by mezi blízké přátele fenomenálního Karla Gotta. A právě jeho písně zazní 6. února ve strakonickém domě kultury. Písně Karla Gotta budou zpívat Marian Vojtko a Bohuš Matuš.

Ve Strakonicích zazní 6. února hity Karla Gotta. Karel Gott a Charlie Blažek. | Foto: Deník/VLP Externista

Přivezete do Strakonic vzpomínku na Karla Gotta – program s názvem Jdi za štěstím. Jak tenhle program vznikl?

Ještě před vznikem tohoto koncertního pořadu jsme jednou spontánně odehráli s Bohušem Matušem, někde na městských slavnostech, hodinové vystoupení sestavené z největších hitů Karla Gotta. Úspěch byl nevídaný. Napovědělo nám to, že by si lidé rádi poslechli celý koncert.

Karel Gott zemřel 1. října 2019, ale na jeho písně lidé nezapomněli. A tak by jistě čtenáře zajímalo, kdo bude jeho písně zpívat a proč?

Bude to právě Bohuš Matuš, kterého Karel Gott vždy velmi chválil a uznával, a spolu s ním vystoupí neméně skvělý Marian Vojtko. Překvapením bude i to, že celou řadu písní budou zpívat společně.

Jak těžké nebo náročné bylo zkoušení?

Já osobně jsem všechny skladby, které zazní, hrál s Karlem Gottem mnoho let. S oběma sólisty, tedy nejprve s každým zvlášť, jsme většinu z nich hráli také, takže zkoušet nebylo potřeba. Navíc všechny tyto hity máme od mala tzv. pod kůží, takže všechno šlo hladce.

Můžeš zmínit jaké hity ve Strakonicích zazní? Nebo je to překvapení?

V programu zazní více jak 25 písní. Samozřejmě Jdi za štěstím, Stokrát chválím čas, Když jsem já byl tenkrát kluk, Oči má sněhem zaváté, Když milenky pláčou, Má první láska se dnes vdává atd. A samozřejmě Lady Carneval a v přídavcích třeba i Včelka Mája.

Roky jsi Karla Gotta doprovázel, navštěvoval ho v soukromí, znal jsi jeho sny i přání. A trable také. Jaký je pro tebe s odstupem let Karel Gott?Při mých návštěvách na Bertramce, kam jsem jezdil ke Karlu Gottovi pracovat na vzniku nových písní, se vždy potvrdilo, jak je pohostinný a skvělý společník. Ještě než jsme se vůbec dostali ke zhudebňování nějakého textu, který jsme měli v plánu, příjemně jsme prodebatovali klidně i tři hodiny. Navíc Karel měl skvělý smysl pro humor a naprosto si užíval všechny vtipné průpovídky, pak si je navíc pamatoval a uměl je použít příště.

Určitě jsi s ním prožil mnoho zážitků. Můžeš některý z nich říct?

Vlastně každé setkání v soukromí byl zážitek. Napsali jsme spolu pět písní na alba Pokaždé a Můj strážný anděl. Dokonce u mě ve studiu jedna píseň zbyla. Na žádné album se nevešla, což nám tehdy bylo moc líto. Mám tedy doma v archivu takovou speciální vzácnost.

Vraťme se k programu Jdi za štěstím. Kde všude už jste s ním byli a kam se ještě chystáte?

Ve městech, kde jsme hráli, bylo vyprodáno a koncerty byly úspěšné. Chceme pokračovat a hrát co nejvíc, ale máme všichni další závazky. Charlie Band doprovází především Helenu Vondráčkovou, Bohuš i Marian mají své role v muzikálech a vokálních projektech jako jsou 4 Tenoři nebo Sing Sing Quintet. Přesto všechno bychom chtěli odkaz Karla Gotta dál připomínat. Vážili jsme si ho, měli jsme ho rádi a moc nám chybí. Nejen v hudbě, kterou miloval, ale i v životě, který miloval.