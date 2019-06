Každý účastník si každý kilometr pečlivě zapisoval. Někdo si zvolil týmovou účast (pravidelnost dojíždění), někdo výkonnost (co nejvíce najetých kilometrů).

V kampani se utkalo celkem 39 zaregistrovaných účastníků a účastnic. Z toho aktivně jezdících a zapisujících Do práce na kole bylo 27 a celkem ujeli 7 377 km. Aktivních studentů v kampani Do školy na kole bylo 6 a opřeli se do toho se svými 689 km. Dohromady se v celé kampani najezdilo 8 066 km. Tímto se ušetřilo 1 080.944 g CO2 (pokud bychom ujeli stejný počet kilometrů vozidlem s naftovým motorem). Pro lepší představu je to jako když jedna osoba uskuteční jednosměrné lety z Prahy na Floridu a z Prahy do Paříže + 477 km půjčeným vozidlem v cílové destinaci.

A že nám ty počty do 39 nesedí? Máte pravdu! Zbylých 6 účastníků si to rozmyslelo a prostě a jednoduše si nic nezapisovali. To ovšem ještě neznamená, že by nejezdili. Vyloučili se tím pouze ze soutěže o ceny.

I přes přísuny deště, které se v měsíci květnu nejenom ve Strakonicích objevovaly, se účastníci svého úkolu zhostili velmi zodpovědně. Někteří si pomáhali blatníky, jiní pláštěnkami. Nikdo z nich to ale nevzdal a za to jim patří velký dík.

Kampaň vyvrcholila závěrečným večírkem, který se konal 6. června v hospůdce Ostrov na Podskalí.

Během večírku vystoupily i studentky ze strakonického Gymnázia pod vedením profesorek Mgr. Margarety Brabcové, Mgr. Marcely Mikové a Mgr. Alžběty Fajové a představily projekt Nemáme planetu B. Ten úzce souvisí s ekologickým smýšlením nejenom jedince, ale celé populace.

Po přednášce Gymnázia Strakonice se přešlo k vyhlášení těch nejlepších z nejlepších a losovaly se hodnotné ceny za pravidelné dojíždění nad 66 %.

Nejvýkonnější cyklistkou se stala Ivona Procházková s výkonem 774,5 km.

Nejvýkonnějším cyklistou Michal Pejchal s výkonem 2.002,6 km.

Nejvýkonnější běžkyní Lucie Hadačová s výkonem 7,4 km.

Nejvýkonnějším běžcem Václav Pelc s výkonem 47,3 km.

Nejlepší tým – v kategorii pravidelnosti byly z přítomných týmů vylosovány: Ženy v běhu, Dubová prkýnka a dream-team.

Cyklozaměstnavatel za Strakonice nebyl vyhlašován, protože potřebné minimum 20 bodů nezískala žádná organizace.

Navíc, oproti národnímu vyhlašování, se ve Strakonicích vyhlásil ještě rodinný tým, který se skládal z babičky a dědečka (tým Nadšenci), jejich dcery (z týmu Dubová prkýnka) a dceřiných dětí (Bráchové na smrt !!!!!!!!!!).

Hlavní cenu, koloběžku KOSTKA TOUR MAX G5 v hodnotě 11500 korun vybavenou blatníky do nepohody a stojanem, vyhrála Radka Hofmanová z týmu Šumaváci.

Každý účastník kampaně měl také možnost vyjádřit se k situaci s cyklostezkami a cyklotrasami ve Strakonicích skrze dotazník a bilance není zrovna moc lichotivá. Z 27 respondentů jich 21 odpovědělo, že by se situace ve Strakonicích určitě zlepšit měla. Některým vadily příkazové značky „cyklisto sesedni z kola“, které jsou po městě umístěné. Jsou to zejména příkazy na cyklostezce vedoucí přes most Jana Palacha (ke kinu OKO), na mostě v Ellerově ulici atd.

V debatě cyklisté navrhovali umístit spíše upozorňující značky. V těchto místech by pak nemusel cyklista z kola sesedat, jen by zpomalil a byl ohleduplný i k chodcům používajícím chodník, po kterém cyklostezka vede. Zda-li je toto proveditelné i v realitě, to je otázka na odborníka v dopravě. Rodiče z přilehlých měst a vesniček, kteří doprovázeli děti v rámci kampaně do školy, dokonce navrhovali, kde by takové cyklotrasy či cyklostezky mohly vzniknout. Tím by se vyvarovali každodenním situacím, ohrožující děti a rodiče na životě. Jakmile budou podklady kompletní, určitě je předám na město k nahlédnutí a projednání.

Andrea Sedláčková, městská organizátorka kampaně DPNK