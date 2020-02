Bezpečnostní opatření musejí dodržovat kvůli koronaviru řidiči kamionů. „Nejen v cizině, ale už i v České republice chtějí společnosti, aby měli řidiči při nakládkách roušky. Například v železárnách ve Vítkovicích. Pracně je sháníme, protože jich je nedostatek,“ uvedl Pavel Čadek za společnost Autospol Čadek, které se zabývá z mezinárodní kamionovou dopravou.

Řidiči prý do rizikových oblastí vyjet neodmítají a doprava zatím běží bez problémů. „Ale samozřejmě čekáme, co bude dál,“ říká Čadek.

Roušky a respirátory stále marně shánějí také lidé ve strakonicích lékárnách. Podle lékarnic společnosti Dr. Max na Katovické ve Strakonicích je to na denním pořádku. „Přesto, že mohou z televize denně slyšet, že žádné roušky už v lékárnách nejsou, nedá jim to a ptají se dál,“ říká lékárnice.

Lidé prý navíc stále často zaměňují pojmy ústenka, neboli rouška a respirátor. Zatímco rouška slouží k ochraně okolí před nakaženým, respirátor chrání svého nositele před okolím. Roušky jsou tedy vhodné pouze v případech, kdy již nakažený nemocný chce chránit své okolí, nikoli však sebe.

Zatím to není panika, ale obrovský respekt, co cítí lidé na Strakonicku ke koronaviru. Několikrát denně sleduje nové informace o nemoci i Kateřina Doležalová ze Strakonic. „To víte, že se bojím, mám malé dítě a starší rodiče. Rozhodla jsem se, že dojdu do lékárny doplnit zásoby léků, kdyby něco,“ říká.

Kvůli obavě o zdraví a život ruší někteří lidé i dovolenou. „Známí měli jet na Kanáry, ale nakonec nechtěli riskovat a dovolenou odvolali,“ zmínil Radek Němeček.

Koronavirus byl poprvé diagnostikován loni v prosinci v čínském městě Wu-chan.

Kdy volit roušku: Pokud jste například nemocní a chcete chránit blízké nebo okolí před nakažením virem.

Kdy volit respirátor: Pokud se chcete chránit před nákazou virem.