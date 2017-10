Kam za kulturou 27., 28. a 29. října

Strakonicko - Tipy Deníku na volný čas.

Ilustrační foto z prostor volyňské tvrze.Foto: Deník/ Klára Alešová

STRAKONICE

Pátek

Kino

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM – dnes ve 3D, zítra a pozítří ve 2D, animovaná komedie ČR, od 17.30 hodin (do soboty).

JIGSAW – horor, thriller USA, od 20 hodin (do neděle).

Sobota

Kino

DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE – pásmo pohádek pro nejmenší ČR, od 15.30 hodin.

NEDĚLI

Kino

THOR: RAGNAROK 3D – akční, dobrodružný, sci-fi USA, od 17.30 hodin (do úterý).



BLATNÁ

Galerie v Íčku

IDENTITA – výstava fotografií na téma letošního Blatenského fotofestivalu, potrvá do 31. října.

Komunitní centrum

OTEVŘENÁ KAVÁRNA: DOMOV PETRA MAČKOV – výstava obrazů klientů domova PETRA, potrvá do

31. října.

Velký sál KCAŽ

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: CYRIL HÖSCHL – od 18 hodin.

Kino

ČÁRA – krimi thriller ČR, Ukrajina, SK, od 20 hodin.



VODŇANY

Galerie u zubaře

WITCHES & FAIRIES – Jan Wasserbauer – fotografie, výstava potrvá do 27. října.

Informační centrum

HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.



VOLYNĚ

Galerie Na shledanou

JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum

HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie

z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

Na Nové

KŘEST CD KAPELY PNP –

a hosté…, od 20 hodin.

Muzeum

MÍSTA V KRAJI – KRUŠLOV – vlastivědný výlet, sraz v 9 hodin.