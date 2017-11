Kam za kulturou 2. listopadu

Strakonicko - Tipy Deníku na volný čas.

STRAKONICE



Společenský sál ŠK

OSUDY ZVONŮ volyňského vikariátu za 1. světové války – přednáší Libor Staněk, ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví, od 17 hodin.

Vstupní hala ŠK



NAŠE DUŠE PROMLOUVAJÍ – výstava prací klientů Fokus – Písek, z.ú., potrvá do 27. listopadu.

Maltézský sál



KRÁSKA A ZVÍŘE – výstava obrazů Jiřího Meitnera, oleje a pastely, potrvá do 26. listopadu.



Kino

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR – drama ČR, od 17.30 hodin.

VŠECHNO NEJHORŠÍ – horor USA, od 20 hodin (do pátku).

BLATNÁ



Galerie v Íčku

JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Kino

KINO (NEJEN) PO SENIORY: LIMONÁDOVÝ JOE – muzikálová komedie Československo, . od 14 hodin.

Suterén KCAŽ

ATELIÉR: LINORYT – od 18 hodin.

VODŇANY



Informační centrum

HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.



Sloupová síň MěÚ

TRADICE STÁLE V NÁS – výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“, potrvá do 30. listopadu.



Kavárna Colombina

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 5. lekce, kurz pro pokročilé, pro absolventy první části kurzu, který se konal na jaře. od 9 hodin.



BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁH – Vzdělávání třetího věku 50+, od 15

hodin



VOLYNĚ



Galerie Na shledanou

JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.



Městské muzeum

HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.



POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie

z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.



Kino

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – speciální vzdělávací program pro seniory, od 9 hodin.

MILADA – životopisné drama ČR, od 20 hodin