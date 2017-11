Kam za kulturou 14. listopadu

Strakonicko - Tipy Deníku na volný čas.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Bohun

STRAKONICE

Vstupní hala ŠK

NAŠE DUŠE PROMLOUVAJÍ – výstava prací klientů Fokus – Písek, z.ú., potrvá do 27. listopadu.



Maltézský sál

KRÁSKA A ZVÍŘE – výstava obrazů Jiřího Meitnera, oleje a pastely, potrvá do 26. listopadu.



Rytířský sál

VÁCLAV KOUBEK – koncert písničkáře a harmonikáře, spisovatele, herce a režiséra, od 19 hodin.



Kino

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ – dokument VB, od 17.30 hodin.(do středy).



SUBURBICON: TEMNÉ PŘED-MĚSTÍ – mysteriozní krimi film USA, VB, od 20 hodin (do středy).



BLATNÁ

Galerie v Íčku

JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.



Městská knihovna

ČTEME, PLETEME a … vzpo-mínáme na knihy našeho dětství a mládí – od 14

hodin.



Starý palác zámku

SHADOW QUARTET: JAMES BOND – nejslavnější hity stříbrného plátna, od 19 hodin.



VODŇANY

Informační centrum

HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.



Sloupová síň MěÚ

TRADICE STÁLE V NÁS – výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“, potrvá do 30. listopadu.



Kino

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR – film ČR, od 10 hodin.



Kavárna Colombina

ČERNÁ HODINKA – ANTROPOLOGIE – praktický seminář Marcely Horákové, od 15 hodin.



Kulturní dům

DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.IHNED –

Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa, divadelní komedie, od 19.30

hodin.



VOLYNĚ

Galerie Na shledanou

JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.



ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.



HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.



POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie

z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.



Kino

TO – hororové drama USA, od 20 hodin.