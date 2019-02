Strakonicko - Tipy Deníku na volný čas.

Strakonice, hradní palác. Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

STRAKONICE

Muzeum

STRAKONICKO ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY – výstava potrvá do 31. května.

Vstupní hala ŠK

CESTOVÁNÍ – výstava prací žáků ZUŠ Strakonice, třídy Jarmily Lískovcové a Ivany Schwarzové, do 30. dubna.

Sál U Kata

ANTONIO LOPOMO: IMPRE-SSIONISME SANS FRONTIÉRES – výstava obrazů, potrvá do 29. dubna.

Čajovna Pod Stolem

DO DLANÍ VÍTR – výstava vybraných ilustrací s texty z antologie Básníci Strakonicka. Texty doprovází fotografie Petra Borovičky, Pavla

Drdela a Petra Kalaše, vernisáž je dnes od 18 hodin, výstava potrvá do 13. června.

MěDK

JARNÍ KONCERT PRÁCHEŇÁČKU – od 18 hodin.

Kavárna Barmeo

JOSEF PANSKÝ TRIO – koncert plný jazzu, hudební obsazení: kytara, bicí a akordeon, od 20 hodin.

Kino

ČERTOVINY – pohádka ČR, od 17.30 hodin.

PEPA – komediální drama ČR, od 20 hodin (do neděle).

BLATNÁ

Kavárna KCAŽ

OTEVŘENÁ KAVÁRNA: SENIORKY INSPIRACÍ – výstava obrazů, které byly vytvořeny v rámci projektu městské knihovny Čteme, pleteme a…, do 22. dubna.

Infocentrum

ARLETA JÁNSKÁ – DE PROFUNDIS – Malby, noci, rána a zlomený srdce – výstava obrazů, potrvá do 13. května.

Městské muzeum

J. R. SCHUSTER: MALBY A KRESBY – výstava potrvá do 18. dubna.

Kavárna KCAŽ

KAVÁRENSKÝ KVÍZ – od 18 hodin.

Kino

ERIC CLAPTON – dokumentární film VB, od 20 hodin.

VODŇANY

Městská galerie

CESTA A CÍL – obrazy malířů Milana Novotného a Josefa Záruby ze Soběslavi, potrvá do 8. května.

VOLYNĚ

Městské muzeum

MAXMILIÁN

BOHÁČ ST. – HRADY STARÉ

A ROZBITÉ – potrvá do 21. dubna.