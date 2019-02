Strakonicko - Tipy Deníku na volné chvilky.

STRAKONICE

Společenský sál ŠK

VÝSTAVA OBRAZŮ – vystavují Eva Boudová (matka), Eva Holečková (dcera), Lenka Kohoutová (Pavelcová), potrvá do 30. června.

Muzeum

STRAKONICKO ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY – výstava potrvá do 31. května.

Vstupní hala ŠK

CESTOVÁNÍ – výstava prací žáků ZUŠ Strakonice, třídy Jarmily Lískovcové a Ivany Schwarzové, potrvá do 30. dubna.

Sál U Kata

ANTONIO LOPOMO: IMPRE-SSIONISME SANS FRONTIÉRES – výstava obrazů, potrvá do 29. dubna.

MěDK

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE –

divadlo Kalich, od 19 hodin.

Kino

ŠPINDL – film ČR, od 9.30 hodin.

DEN CO DEN – romantické fantasy drama USA, od 17.30 hodin.

BUFO ALVARIUS – dokument ČR, od 20 hodin.

BLATNÁ

Kavárna KCAŽ

OTEVŘENÁ KAVÁRNA: SENIORKY INSPIRACÍ – výstava obrazů, které byly vytvořeny v rámci projektu městské knihovny Čteme, pleteme a…, výstava potrvá do 22. dubna.

Galerie fotografie Spektrum

NĚŽNÁ KRÁSA – Miroslav a Stanislava Čarkovi, fotografie doplněné paličkovanou krajkou, výstava potrvá do 30. června.

Infocentrum

ARLETA JÁNSKÁ – DE PROFUNDIS – Malby, noci, rána a zlomený srdce – výstava obrazů, potrvá do 13. května.

Městské muzeum

J. R. SCHUSTER: MALBY A KRESBY – výstava potrvá do 18. dubna.

Kino

ZTRATILI JSME STALINA – komediální drama VB, Francie, Belgie, od 19 hodin.

VODŇANY

Městská galerie

TEČKA ZA C. K. MONARCHIÍ – pohledem sbírek městského muzea a galerie, potrvá do 24. června.

CESTA A CÍL – obrazy malířů Milana Novotného a Josefa Záruby ze Soběslavi, potrvá do 8. května.

Kino

DEN CO DEN – romantický film USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

Městské muzeum

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá do 30. dubna.

MAXMILIÁN BOHÁČ ST. – HRADY STARÉ A ROZBITÉ – výstava potrvá do 21. dubna.

Kino

DO KINA? A NASLEPO? – speciální projekce pro členy filmového klubu s platnou průkazkou, od 20 hodin.