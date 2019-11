Zubní pohotovost zajišťuje v sobotu 9. a v neděli 10. listopadu MuDr. Miroslava Šomová, Maltézské nám. 68, Radomyšl.

Tel. 383 392 246. Pohotovost v ordinacích zubních lékařů je o sobotách, nedělích a ve svátek od 8 do 11 hodin. Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Krajské nemocnici v Českých Budějovicích. Ve všední dny od 16 do 22 hodin a v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 18 hodin. Telefonní číslo je 387 878 570.