Concorso Castle Blatná

Kdy: Sobota 31. srpna od 10 hodin

Kde: Zámek Blatná

Proč přijít: Vozy těch nejluxusnějších značek se opět sjedou do Blatné. Prestižní automobilová výstava, která se koná v areálu zámku Blatná, představí vzácné vozy, které zaujmou nejen nadšence do automobilismu, ale i širokou veřejnost. Některé z nich navíc svedou boj o Pohár barona Hildprandta. Tato trofej je určena pro automobil, který vyjadřuje krásu, vášeň a jedinečnost. Vstup na výstavní den je 300 Kč na osobu (zahrnuje i vstup do zámeckého parku).

Program akce:

10.00 h - Otevření areálu pro veřejnost

11.00 h - Začíná hlasován, návštěvníci mohou vybrat své favorita soutěže o Pohár barona Hildprandta

12.00 h - Začátek představování soutěžních vozidel

17.00 h - Vyhlášení vítěze soutěže o Pohár barona Hildprandta,

18.00 h - Ukončení Concorso Castle Blatna, postupný odjezd vozidel z areálu zámku Blatná