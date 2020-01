Pokud vás začnou o víkendu 11. a 12. ledna trápit zuby, pomoc hledejte u zubní lékařky MDDr. Elišky Ladmanové, Jiráskova 116, Vodňany, tel. 383 382 346.

K dispozici je v sobotu a neděli od 8 do 11 hodin. Dále pak zubní pohotovost najdete v horním areálu v budově C v Nemocnice České Budějovice. A to v sobotu a neděli i ve svátky od 8 do 18 hodin. Telefon 387 878 570.