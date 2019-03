O víkendu 30. a 31. března bude zajišťovat zubní pohotovost vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Jiří Mašek, V Jezárkách 745, Blatná, tel. 702 048 928.



Nemocnice Strakonice má na tel. 383 324 834 a 383 314 111 naprosto aktuální informace a službu konajícím lékaři. Krajská nemocnice v Českých Budějovicích (horní areál, pavilon C) má zubní pohotovost v sobotu, v neděli a svátek od 8 do 18 hodin. Bližší informace na tel. 387 878 570.