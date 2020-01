Zubní pohotovost slouží v sobotu 25. a v neděli 26. ledna vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Olga Papáčková na adrese Palackého 464, Blatná, tel. 383 423 771.

Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Nemocnici v Českých Budějovicích, konkrétně v budově C. A to ve všední dny od 16 do 20 hodin a v soboty, neděle a ve svátky od 8 do 18 hodin . Telefon je 387 878 570.