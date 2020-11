Ve státní svátek 17. listopadu slouží zubní pohotovost na Strakonicku MUDr. Pavla Ježková, Lesní 398, Strakonice, telefon: 383 335 193.

ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

A to v čase od 8 do 11 hodin. Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Nemocnici v Českých Budějovicích v budově C. V sobotu, neděli a ve svátek v čase od 8 do 18 hodin.