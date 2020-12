30.12. 2020 MUDr. Lenka Stulíková, Radomyšlská 336, Strakonice, tel. 383 321 408

31.12. 2020 MUDr. Lenka Stulíková, Radomyšlská 336, Strakonice, tel. 383 321 408

1.1. 2021 MUDr. Miroslava Šornová, ZS Radomyšl, tel. 383 392 246

2.1. – 3.1. 2021 MUDr. Marie Thondlová, Radomyšlská 336, Strakonice, tel. 383 322 027

Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Nemocnici v Českých Budějovicích v budově C. V sobotu, neděli a ve svátek je to v čase od 8 do 18 hodin. Jinak od pondělí do pátku v čase od 16.30 do 21.30 hodin, tel. 387 878 570.