Strakonicko – Zubní pohotovost na víkend 24. a 25. srpna

Dítě u zubaře - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

O víkendu 24. a 25. srpna bude vždy od 8 do 11 hodin zajišťovat zubní pohotovost MUDr. Václav Pelíšek, Za Kapličkou 1312, Vodňany, tel. 383 382 628. Nemocnice Strakonice má na tel. 383 314 111 naprosto aktuální informace o službu konajícím lékaři. Krajská nemocnice v Českých Budějovicích (horní areál, pavilon C) má zubní pohotovost od 8 do 18 hodin. Informace na tel. 387 878 570.