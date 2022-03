Kam až vyšplhá cena másla? Šéf Madety naznačuje blízkou budoucnost

Máslo za 80 korun? Podle generálního ředitele jihočeské Madety Milana Teplého je to zřejmě naše blízká budoucnost. Sdělil to v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce. Odmítl však, že by se cena zdvihala uměle. „Zdražuje se každý týden,“ uvedl.

Mlékárna Madeta. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) bude tento týden na poradě ekonomických ministrů prosazovat zvýšení podpory domácích zemědělců o 540 milionů korun. Je to dvojnásobek podpory 11 milionů eur, kterou Česko získá z krizových rezerv EU na pomoc zemědělcům, kteří se kvůli ruské invazi na Ukrajinu potýkají s rostoucími náklady a cenami zemědělských produktů. Nekula to uvedl rozvněž ve zmíněném pořadu Otázky Václava Moravce. Zemědělci totiž poukazují na to, že v době raketově rostoucích cen je stát nedostatečně podporuje. To zdůrazňuje i prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Vysvětluje, že i zvažovaná podpora je nedostatečná, protože již nyní mají producenti v některých sektorech ztráty v řádu miliard korun. "Například produkce vepřového, tam je to za poslední rok a půl ztráta tři miliardy korun. Takže těch 270, respektive až 810 milion korun je samozřejmě vítaná pomoc, ale v tomto kontextu je to relativně málo," podotkl. Majitel Madety Milan Teplý.Zdroj: Petr ZikmundPodle generálního ředitele Madety Milana Teplého vláda zatím neudělala proti rostoucím cenám nic. "Je to před pádem. Je tu atypická situace a je třeba okamžitě něco dělat," řekl Teplý. Naznačil také, že je na vině především to, že vláda nedostatečně podporuje velké pěstitele, které označuje hanlivě za agrobarony. Podle Milana Teplého přitom právě oni stojí za produkcí 96 procent potravin v České republice. Cena pšenice stoupá vzhůru, jihočeská agrární komora doporučuje omezit vývoz Mimořádná podpora EU by podle ministra měla směřovat zejména producentům vepřového a jablek, které zasáhlo snížení odběru na Ukrajině a v Bělorusku. Zároveň zvažuje i podporu produkce drůbežího a hovězího masa z národních zdrojů. Farmáři budou také v rámci mimořádných opatření moci osívat část ploch, které až dosud museli nechávat ležet ladem, nebo je moci nechat spásat dobytkem. Nekula zopakoval, že v Česku ani v celé EU v souvislosti s válkou na Ukrajině nehrozí nedostatek potravin. Čeští zemědělci podle něj vyprodukují například u obilí 160 procent domácí spotřeby a u pšenice 200 procent. Zemědělci navíc loni oseli o deset procent více ploch a Česko má podle něj historicky nejvyšší zásoby ve státních hmotných rezervách. Vzhledem k vysokým cenám ale zemědělci část produkce již dopředu prodali do zahraničí. K případnému omezení vývozu, po kterém volá Svaz pekařů a cukrářů, se ale Nekula staví záporně. "Nemůžeme jít proti pravidlům, která platí pro všechny státy Evropské unie," řekl. Pokud by se měla přijímat nějaká opatření, musela by být podle ministra celounijní. Ke svému předchozímu záměru na snížení daně z přidané hodnoty u potravin z 15 na deset procent a na nula procent u biopotravin Nekula uvedl, že tuto myšlenku vyslovil ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. "Snížení DPH v současné době nepovede k poklesu cen potravin. Můžu to líbivě slíbit, ale takhle věci nefungují," dodal ministr.