Kadeřníci z Tábora vytváří nevšední střihy, navíc u nich zákazníci vrní blahem

Ve společném tandemu stříhají od letošního léta. Na kadeřnickou dráhu se však Tomáš pocházející z Dírné vydal mnohem dříve. „Tato práce je to moje vášeň, baví mě dělat ženy i muže krásnější,“ vysvětlil úvodem.

Zákazníci jsou podle něj taková kadeřnická rodina, která v současnosti čítá asi 200 osob. „Všichni se známe, navzájem si pomáháme, dostanou dobrou radu, odpočinou si tu a odcházejí s pozitivní náladou i krásným účesem,“ popsal smysl svého denního chleba.

Práce snů

Kadeřnice Alena Škrdletová z Chotěmic našla u Tomáše v salonu práci snů. „Stříhám s ním od července, znali jsme se z dřívějška, chodila jsem k němu občas na melír. Zkusila jsem ho oslovit a zeptat se na spolupráci,“ popsala, jak se ocitla v centru dění.

Tomáš Spaderna je podle ní skvělý mentor a učitel. „Naučil mě, jak zlepšit techniku stříhání i barvení,“ uvedla absolventka kadeřnické školy v Českých Budějovicích. Denně spolu v tandemu zvládnou od 16 do 18 klientů a práce jim jde skvěle od ruky. „Moc mě to baví a jsem ráda, že jsem se po chvilkové pauze vrátila k milované profesi,“ zdůraznila Alena Škrdletová.

Z mechanika kadeřníkem

Tomáš se původně vyučil mechanikem chladících zařízení, ale rozhodl se odbočit z vyjetých kolejí. „Na neodborné předměty jsme chodili s kadeřnicemi, a tam to asi vzniklo, přestože jsem se učil jinému oboru, objednal jsem si kadeřnický kufr a šel do toho,“ smál se mladík, který v současnosti bydlí v Deštné na Jindřichohradecku.

Po vyučení chvíli zabředl do původního povolání, ale to ho nenaplňovalo. Rozhodl se i přes mírný nesouhlas v rodině jít za svým štěstím. Osud mu do cesty přivedl i výbornou praktickou učitelku Soňu Bičišťovou (nyní Černou). „S tou stříhal asi čtyři roky a mezitím skládal kadeřnické zkoušky, potom jsem se osamostatnil, nyní už mám druhé prostory v Táboře,“ prozradil držitel několika ocenění v oboru i školitel barvení.

Úspěch na sebe díky jeho píli nenechal dlouho čekat. A tak se v roce 2018 se umístil na 2. místě v republice v prestižní soutěži National Silver Winner Color Zoom v kategorii Parner Colorist.

Relaxace i wellness

Podle mistra frizéra mají do salonu lidé chodit hlavně odpočívat. „Poskytujeme jim tu pohodu a luxus, během mytí si užívají masážní křesla, i moje vlastní maminka sem jezdí, aby zapomněla na běžné starosti,“ komentoval dotaz, zda nestříhá také v privátním prostředí. Lidé se u něj v křesle zbaví stresu i migrény.

V salonu má i pravou ruku, asistentku Michaelu Kravarovou. „Pomáhá mi s přípravou zákaznic, bere telefony a řeší také objednávky,“ popsal Tomáš Spaderna. Společně vytváří tým, který se na sebe může spolehnout.

U kadeřníka se podle něj řeší problémy různého druhu. „Povídáme si třeba i o porodech, dětech, rodinných záležitostech, vztazích, o tom co mé zákazníky právě trápí, člověk to někdy musí brát s nadsázkou, a neprozradit něco, když k vám chodí manžel i manželka,“ dodal s tím, že občas se pohybuje na tenkém ledě. „Nebojím se ale žádného tématu a pokud něco nevím, zeptám se své asistentky,“ řekl mladý kadeřník.

Osobní kouzlo

Jeho úspěch spočívá v tom, jaký je člověk. „Tento obor nemůže dělat každý, je to o osobním přístupu, jsme nejen kadeřníci ale současně lidé, psychologové, ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně,“ doplnil Spaderna.

Svým postojem si vytvořil klientelu naplňující heslo: „Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.“ „Nějakým způsobem vystupuji a přitahuji lidi svou osobností, jdou za mnou a mým přístupem a zůstávají věrní,“ uzavřel nadějný frizér.

Kadeřnický tandem z Tábora pracuje přímo v centru Starého města na Žižkově náměstí. Takto vypadá zázemí a nejnovější kolekce účesů z jejich dílny. Foto: Richard NovákZdroj: archivA jak jsou podle Tomáše Spaderny trendy:



„Trendy jsou barevné a výrazné odstíny, ale i přirozenost. Děláme zázraky na počkání. Zákazníci chtějí být mladší a krásnější, a to jim plníme. Naše motto je: Aby žena ženou byla, krásu v sobě objevila. Vytváříme účesy speciálně každému na míru, aby mu seděly podle tvaru obličeje, povahy, jestli jsou usedlejší nebo odvážnější. Vše je hodně individuální, o celkovém dojmu. Děláme svatební účesy, kam se vrací ležérnost, květiny i závoje.“