Zákaznice se ale ani tak nemohou dočkat profesionální péče o své účesy. „Už vypadám jako vydra. Sice si neumím představit, jak mě budou stříhat s rouškou na hlavě, asi to nebude dokonalé, ale aspoň něco,“ míní Zuzana Mokošová z krajského města.

Kadeřnice z českobudějovického Sandra studia Milena Kočerová popsala, jak bude od pondělí v práci fungovat. „Salon nyní připravujeme pro zákaznice, u vchodu budou mít jednorázové rukavice, bude zde dezinfekce a samozřejmě zákaznice přijdou v rouškách, také jim budeme měřit bezkontaktním teploměrem teplotu. Zákaznice budou v kadeřnictví dva metry od sebe. Provoz bude omezen, nebudeme chodit do práce jako doposud, budeme se zhruba po čtyřech až šesti hodinách střídat. Nebudeme zákazníkům nabízet kávu a pití. My jako kadeřnice musíme mít dvojí krytí, tedy roušku a štít, takže si myslím, že by služba nešla ani déle vykonávat,“ zamyslela se.

ZAČNOU ÚKLIDEM

Lenka Johančíková provozuje kadeřnictví na Budějovické ulici v Táboře a na pondělní otevření se už také pilně chystá. „Moc se těším, chybělo mi to, už to bylo opravdu dlouhé. O víkendu se s kolegyní chystáme pustit do úklidu a všechno důkladně vydezinfikovat. Dneska jsem objednávala zboží a dezinfekční prostředky a doufám, že od pondělí budeme moct znovu normálně otevřít,“ sdělila.

SLOŽITÉ MANÉVRY

Na otevření se v Českém Krumlově intenzivně připravuje Jana Vlčková, která provozuje kadeřnictví v Urbinské ulici. Pocity má přitom ale smíšené. „Musíme prostory vydezinfikovat, uklidit, navážíme zboží a dezinfekční prostředky,“ přikývla Jana Vlčková. „Zatím ale nevím, jak budeme v kadeřnictví pracovat. Máme mít totiž kromě roušek i ochranné štíty. Já navíc nosím brýle, takže si vůbec nedokážu představit, jak v tom budu někoho stříhat. Bezpečnostní opatření nepodceňuji, mám doma vážně nemocnou maminku, o kterou se bojím, ale toto mi opravdu připadá velmi přehnané. Původně po nás chtěli, abychom pracovali i v rukavicích, to už si vůbec nedokážu představit. Jsem z toho opravdu dost rozhozená a rozladěná. Pokyny mají ještě upřesnit, tak uvidíme.“