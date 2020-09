Věnujete/koupíte = pomůžete. To je jednoduchá rovnice, která vystihuje dobročinnou akci s názvem Kabelkový veletrh Deníku. Jeho 7. ročník se koná již 9. září od 10 hodin v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích.

Kabelkový veletrh. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Kabelky, bižuterii i dětské knihy už jste nám darovali. Abychom dokázali pomoci, nastal čas splnit druhou část rovnice, a to je nákup kabelek a ostatních darů za symbolickou cenu. „Kabelky stojí od dvaceti do sto korun. Jen některé speciální kousky jsou za vyšší ceny. Je to navržené tak, že si každý vybere kousek, který se mu líbí, a nemusí přemýšlet, jestli na něj má,“ říká za Deník Mirka Jindrová.