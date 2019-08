Kabelky od vás máme i v Bezince, děkujeme!

Strakonice – Stále nám nosíte dary do Kabelkového veletrhu, a to jak do redakce Strakonického deníku, tak i na další sběrná místa.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Také Lucie Koláříková z bezobalového obchodu Bezinka ve Strakonicích nám vzkázala, že si k ní pro zásilku kabelek můžeme dorazit. „A asi raději autem, ať to poberete,“ dodala. Všem, co nosili kabelky do Bezinky, děkujeme! Věci budou nabídnuty 4. září v IGY České Budějovice k prodeji na veletrhu kabelek. Výtěžek půjde nadaci Jihočeské naděje, která podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti. Pokud máte doma kabelky, které už nenosíte a jinému by mohly udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my si k vám pro kabelky přijedeme.

Autor: Klára Alešová