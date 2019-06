Kabelky do veletrhu už přibývají

Strakonice – Pokud máte doma kabelky, které už z nějakého důvodu nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat radost, neváhejte. Přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 6026667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme.

Ve středu 4. září se v IGY centru České Budějovice bude opět konat Kabelkový veletrh. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Darováním kabelky pomůžete dobré věci. Ve středu 4. září se v IGY centru České Budějovice bude konat Veletrh kabelek. Výtěžek z něj půjde prostřednictvím nadačního fondu Jihočeské naděje na podporu rozvoje dětského talentu. Díky vám se podařilo za pět let vybrat přes milion korun a pomoci více než stovce dětí. Jednou z těch, které v minulosti kabelky do burzy darovaly, byla i Hana Klimešová. „Byla jsem ráda, že mohu pomoci. Také pro letošní ročník už mám připravené další kousky. O akci jsem řekla i kamarádkám,“ dodala k dobrému skutku. SBĚRNÁ MÍSTA: Redakce Strakonického deníku, Lidická 169, Strakonice, tel. 724020786, 602667,620. Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, tel. 383 382 625. Bezinka, Bezobalový obchod Strakonice, Nábřeží Otavy 328, tel. 608 231 233 Nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, sekretariát. Svaz žen, Radomyšl. Svaz žen Osek, sběrné místo OÚ, Jitka Brejchová, tel. 725 056 606. Sociální podnik STEJIKA, s.r.o., Hradební 329, Strakonice, Ivana Kadochová , tel 603 184 421 Kolářova knihovna Katovice, Husovo náměstí 5, Katovice, tel. 383 399 162 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, e-mail: msvodnany@seznam.cz, ředitelka Mgr. Ivana Kašová 606 483 900

Autor: Redakce