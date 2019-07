S kabelkami přišla tento týden také Věra Hesounová z Mutěnic. „Nejsem tu s kabelkami poprvé, už v minulých ročnících jsem se do akce zapojila. Teď se mi zase nějaké tašky nastřádaly, tak jsem je přinesla,“ řekla s úsměvem. Za dar Věře Hesounové i všem ostatním děkujeme.

Věci, které darujete, budou nabídnuty 4. září v IGY České Budějovice k prodeji na veletrhu kabelek. Jeho výtěžek půjde nadaci Jihočeské naděje, která podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti.

Pokud máte doma kabelky, které už nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme.