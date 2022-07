Kabelkový veletrh se blíží. Pomozte nadaným jihočeským dětem, darujte kabelku

Máte doma nepotřebné či okoukané, ale stále pěkné kabelky, které by mohly někomu udělat radost? Darujte je do sbírky pro osmý ročník Kabelkového veletrhu, na který si každoročně do budějovického IGY Centra nacházejí cestu tisíce lidí. Kabelky při veletrhu, který se letos v IGY uskuteční 14. září od 10 hodin, prodáme za symbolické ceny. Výtěžek pak s Nadačním fondem Jihočeské naděje rozdělíme talentovaným dětem z jihu Čech na další rozvoj jejich nadání. Kabelky zatím můžete nosit na sběrná místa po celém kraji, jejichž seznam najdete níže.

Kabelkový veletrh 2020 v českobudějovickém IGY Centru. | Foto: Deník/ Radka Doležalová