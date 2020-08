Oblíbená charitativní akce Deníku Kabelkový veletrh je zpět. Sedmý ročník se uskuteční 9. září v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích. Cílem je opět posbírat co nejvíc dámských kabelek. Výtěžek z veletrhu bude následně věnovaný na podporu talentovaných dětí.

Českobudějovicko

Redakce Deníku, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, 3. patro

Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 1

IGY Centrum České Budějovice, informační stánek u vchodu z Pražské

Klubovna sokolovny Lišov, Žižkova 81 (sběr bude vždy v úterý od 18.00 - do 19.00 do konce srpna 2020)

Baby centrum Šikulka, České Budějovice, Rudolfovská tř. 634 (recepce po - čt od 8 do 19.30 hodin, pá od 8 do 18.30, so 8.30 až 18.30. Restaurace po - pa od 9.30 až 20 hodin, so 10 - 20 hodin)



Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13, České Budějovice.

Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Obecní úřad Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, Knihovna, Školní 588, Ledenice

Knihovna Horní Stropnice

Infocentrum Borovany, Žižkovo náměstí 1

Knihovna Boršov nad Vltavou

Obecní úřad Vrábče

Prachaticko

MěÚ Prachatice, Velké náměstí 1 – Hanka Rabenhauptová,

Infocentrum Stachy,

KreBul Prachatice, Zlatá stezka 145, Z. Krejsa,

Infocentrum Netolice, Mírové nám. 248, Jiřina Petrášková,

Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí (po a st od 8 do 16 hod.),

Knihovna Strunkovice nad Blanicí (po od 14 do 17 h),

Prachatický dobročinný obchůdek, Zlatá stezka 133, (po a st 9 -12 a 12.30 – 17 h, út a čtvrtek9. – 12. a 12.30 – 16 h, pá 9. – 12 h a 12.30 – 15 h).

Českokrumlovsko

Infocentrum Kaplice

Infocentrum Vyšší Brod

Infocentrum Horní Planá

DPS Křemže

Klub MC Křemílek Křemže

Redakce Českokrumlovského deníku na zámku v Českém Krumlově (do konce července)

Místní skupina Červeného Kříže Zlatá Koruna, sběrné místo obecní úřad ve Zlaté Koruně (vždy po a st 7-11.30 a 12-17hod)

Strakonicko

Bezinka, Bezobalový obchod Strakonice, Nábřeží Otavy 328

Český svaz žen Radomyšl, sběrné místo budova úřadu městyse

Sociální podnik STEJIKA, s.r.o., Hradební 329, Strakonice, Ivana Kadochová

Kolářova knihovna Katovice, Husovo náměstí 5

Český svaz žen Sedlice, budova obecního úřadu Sedlice

Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83/II, ředitelka Mgr. Lucie Kolesová

Srdce pro Strakonice, Bahenní ulice, Petra Kurschová

Infocentrum Vodňany, náměstí Svobody 1974

Chelčický domov svatého Linharta, o.p.s., Chelčice 1

Písecko

Knihovna Mirovice (út a čt od 10 do 18 hodin)

Dům kultury Milevsko

Protivín – před domem s pečovatelskou službou (v úterý 25. 8. od 15.30 do 19 hodin a v pátek 28. 8. od 9 do 12 hodin)

Nemocnice Písek

Městská knihovna Písek

Obecní úřad Kluky

Tábor

Dům s pečovatelskou službou Čekanice, Pionýrů 242, Tábor

Městské informační centrum Bechyně, náměstí T. G. Masaryka 140

Turistické infocentrum Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 8O

Tábor, Městská knihovna Tábor (přízemí oddělení pro dospělé), Jiráskova 1775/3

Nemocnice Tábor - sběrné místo je vedle recepce ve vstupní hale nemocnice. Kabelky je možné nosit ve všední dny od 9 - do 10 hodin a od 13 do 17 hodin.

Jindřichohradecko

Prodejna zahrádkářských přebytků, Na hradbách 198, Jindřichův Hradec

Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1/I, Dačice

Pravdova knihovna, Jarošov nad Nežárkou 187, Jarošov nad Nežárkou

Knihovna městyse v Chlumu u Třeboně

Footmark s.r.o., Barefoot obuv pro děti a dospělé, Klášterská 78, Jindřichův Hradec ( PO-ČT 9.00-12.30 a 13.00-17.00, PÁ 9.00-12.30 a 13.00-16.00, SO 9.30-11.30 hodin)

Alena Rasochová, Kasárenská 244/III., Jindřichův Hradec (pondělí a čtvrtek od 17 hod do 19 hod.)