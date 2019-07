Ale nenosí je jen dospělé ženy. Po zaklepání na dveře redakce se na nás usmívala malá Stelina Švihovcová, která se svou babičkou přinesla 10 kabelek. „Ještě žádnou svojí ale nemám,“ sdělila nám upřímně malá slečna.

Pro dobrou věc vybíráme nejen kabelky, ale také bižuterii a dětské knihy. Věci, které darujete, budou nabídnuty 4. září v IGY České Budějovice k prodeji na veletrhu kabelek. Jeho výtěžek půjde nadaci Jihočeské naděje, která podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti.

Pokud máte doma kabelky, které už nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme.

SBĚRNÁ MÍSTA:

Redakce Strakonického deníku,

Lidická 169, Strakonice, tel. 724020786, 602667,620.

Centrum sociální pomoci Vodňany,

Žižkovo nám. 21, tel. 383 382 625.

Bezinka, Bezobalový obchod Strakonice,

Nábřeží Otavy 328, tel. 608 231 233

Nemocnice Strakonice,

Radomyšlská 336, sekretariát.

Svaz žen Radomyšl,

sběrné místo budova úřadu městyse

Svaz žen Osek,

sběrné místo OÚ, Jitka Brejchová, tel. 725 056 606.

Sociální podnik STEJIKA, s.r.o.,

Hradební 329, Strakonice,

Ivana Kadochová , tel 603 184 421

Kolářova knihovna Katovice,

Husovo náměstí 5, Katovice, tel. 383 399 162

Mateřská škola Vodňany,

Smetanova 204, 389 01 Vodňany, e-mail: msvodnany@seznam.cz,

ředitelka Mgr. Ivana Kašová 606 483 900

Svaz žen Sedlice,

budova obecního úřadu Sedlice

Městská knihovna Vodňany,

Bavorovská 83/II,

ředitelka Mgr. Lucie Kolesová, 774 782 082