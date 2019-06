Také se hromadí zájemci o zřízení sběrných míst pro kabelky, aktuální seznam najdete na konci článku. Věříme, že redakce Strakonického deníku bude díky vám opět stejně úspěšná jako loni, kdy jsme do IGY Centra v Českých Budějovicích přivezli na trh téměř 800 kabelek!

Pokud tedy máte doma kabelky, které už z nějakého důvodu nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat radost, neváhejte. Přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 6026667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme. Burza kabelek se pak koná 4. září v IGY České Budějovice.

Co sbíráme? Kabelky, dětské knihy, bižuterii. Kdo je naším partnerem? Nadační fond Jihočeské naděje? Komu budou peníze určené? Na podporu talentovaných dětí.

Sběrná místa:

Redakce Strakonického deníku, Lidická 169, Strakonice, tel. 724020786, 602667,620.

Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, tel. 383 382 625.

Bezinka, Bezobalový obchod Strakonice, Nábřeží Otavy 328, tel. 608 231 233

Nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, sekretariát.

Svaz žen, Radomyšl.

Svaz žen Osek, sběrné místo OÚ, Jitka Brejchová, tel. 725 056 606.

Sociální podnik STEJIKA, s.r.o., Hradební 329, Strakonice, Ivana Kadochová , tel 603 184 421

Kolářova knihovna Katovice, Husovo náměstí 5, Katovice, tel. 383 399 162

Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, e-mail: msvodnany@seznam.cz, ředitelka Mgr. Ivana Kašová 606 483 900