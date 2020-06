K Retail Parku, který nově vznikl poblíž kruhového objezdu Okružní, se dostanou nejen řidiči aut. Novým obchodům, kde každý má vlastní vchod, se přiblížíte i městskou dopravou. Budete ale muset od zastávky popojít asi šest set metrů.

Jak uvedla Barbora Bláhová z dopravního podniku města, nejbližšími zastávkami jsou Okružní – Mane a Okružní – VŠTE. „Blíže nákupnímu centru by bylo vybudování zastávek problematické, a to zejména z důvodu jednosměrného dopravního napojení nové obchodní zóny na ulici Generála Píky. Autoři projektu obchodní zóny bohužel s veřejnou dopravou zřejmě nepočítali a s dopravním podnikem o tom nikdo nejednal. Pokud by tudy měla být vedena nová linka MHD, narazila by na problém s infra-strukturou a směrovostí dopravního napojení,“ zdůvodnila.

„Se zastávkami přímo u obchodní zóny proto nepočítá ani strategie rozvoje MHD, kterou si nechává město zpracovat od ČVUT v Praze,“ uvedla s tím, že se sice uvažuje o vybudování zastávek v Horní ulici, ale docházková vzdálenost by odsud byla podobná jako z Okružní.

V pondělí lidé nakoupí podle spoluinvestora Jindřicha Kukačky v Lidlu, dm, v lékárně DrMax, Super ZOO, v tabáku. Navštívit mohou i nehtové studio, bistro, JYSK či automyčky. Další obchody otevřou na konci července, obleky Bandi v srpnu či září. Čerpací stanice začne fungovat do konce roku.