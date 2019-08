Volyně – Dvě obrovské tašky knih a kabelek přinesla včera do redakce Strakonického deníku Elena Svobodová z Volyně.

„Všechno je to po dětech a vnoučatech. Dělala jsem ve Zbrojovce a spoustu těch knih jsme dostávali k MDŽ nebo třeba na Vánoce. Teď už je u nás nikdo nečte, tak jsem je přinesla, aby našly ještě využití,“ řekla ke svému daru Elena Svobodová. Pokud máte doma kabelky, dětské knihy nebo bižuterii, které nepotřebujete a mohly by někomu udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme.