Není asi ve Strakonicích moc pivařů, kteří by neznali Forbes, Mecha a Lenku. Neboli provozovatele vyhlášeného strakonického baru Václava Drhovského a jeho ženu Lenku. Forbes patří bezesporu mezi zařízení, kde vždy panuje skvělá pohoda. Proto právě Forbes mnoha vyznavačům Plzeňského Prazdroje chybí a všichni se těší na otevření.

Těšíte se s Lenkou na otevření?

Těšil jsem se až do okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o omezení otevírací doby do 23 hodin. Vzhledem tomu, že jsme podnik tzv.noční, je pro nás tato další nesmyslná restrikce velký problém a návrat do normálu je opět v nedohlednu. A to pominu, že nechápu, proč se otevírá až v pondělí 25. května a ne dříve…

Jak po nucené pauze vidíš ostřílenou větu Jdeme na jedno?

Pevně doufám, že tato zakořeněná věta nějakou krizí nezmizí, protože se pod ní skrývá nejen to pivo, ale hlavně setkávání s přáteli, popovídání a relax.

Co ty dva a půl měsíce pauzy pro vás znamenaly?

To je těžká otázka, ale asi poznání, jak snadno jsme zranitelní a jak strašně důležitá je svoboda, které jsme si trochu přestali vážit…

Můžeš uvést ztráty, které ti koronavirus způsobil?

Vzhledem k tomu, že mám zavřenou živnost, ztráty samozřejmě jsou. Ale vzhledem tomu, že nemám zaměstnance, dluhy, dohodl jsem slevu nájmu a navíc mám odrostlé děti a skromnou ženu, zvládám to bez problémů.

Co štamgasti, byli s tebou v kontaktu?

Docela dost a bylo milé, že hodně z nich mi nabízelo pomoc jak finanční, tak při opravách, které jsem tu prováděl. Díky všem.

Bude návrat k normálu ve Forbesu těžký?

Vzhledem k tomu, že otevíráme do letní sezony, která je pro nás vždy slabá, bude to pozvolna. Když už vláda skončí s nesmyslnými restrikcemi, věřím, že na podzim se vše vrátí do normálu. Jsem totiž věčný a nenapravitelný optimista.