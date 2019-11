Josef Křešnička odešel před 22 lety

Bezesporu patřil mezi nepřehlédnutelné osobnosti kultury na Strakonicku. A patří mezi ně i mnoho let po své smrti. V pátek 22. listopadu je to 22 let, kdy autor pohádek, novinář a publicista Josef Křešnička odešel do nebeské redakce.

Josef Křešnička | Foto: Deník/ Petr Škotko