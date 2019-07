Josef Budský narukoval v roce 1914 a přes frontu se dostal do ruského zajetí a poté až k Vladivostoku. Na jeho osud vzpomíná jeho snacha Růžena Budská.

„Vyprávěl, že kdyby nebylo prezidenta Masaryka, snad by se ani domů nevrátil, protože cestovali domů přes Kanadu. Ale moc si toho už nepamatuju,“ omlouvá se Růžena Budská. Ale jeden příběh jí v paměti přece zůstal. Jednou v zákopech nesl zraněného vojáka až na ošetřovnu. Ukázalo se, že to byl syn vlivného člověka. „Po válce tchána dostali za odměnu k četnictvu,“ řekla Růžena Budská. Pracoval jako četník ve Stachách a pak ve Štěkni jako vrchní strážmistr.

Na tchána vzpomíná jako na pracovitého a svědomitého člověka. Pro tyto své vlastnosti se po roce 1948 málem dostal do hledáčku komunistické mašinérie – chtěl poukázat na zlodějinu ve skladu, kde hlídal. „Ztrácely se věci, ale rozčílil se na nepravé adrese. Kolega mu poradil, aby se hodil marod, protože by jinak šel do penze bez peněz. Zlikvidovali by ho,“ vysvětlila Budská.