V Břeclavi zasedá krizový štáb města. Lidé tam zažili patnáctiminutovou zkázu v podobě kroupové smršti. „Stěhujeme lidi z ubytovny na Sýpkách do provizorního bydlení, propadla se tam střecha. Buďte prosím opatrní, situace je šílená všude, probíhá monitoring škod," informoval místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Kroupy poškodily také střechu valtického zámku a způsobily rozbití oken. „Trvalo to maximálně patnáct minut," popsal z místa jeden z obyvatel. Doslova bombardovaly také jiná místa na Břeclavsku.

První výjezdy kvůli počasí směřují hasiči hlavně na Břeclavsko. V obci Hrušky jsou poškozené střechy domů, jinde jsou popadané stromy. „Operační středisko čelí extrémnímu náporu tísňových volání. Prioritou jsou nyní případy s bezprostředním ohrožením zdraví lidí," informoval na twitteru před osmou večer mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Podobně také v Benešově se místní ptali, jestli to jejich čápi přečkali bez úhony. Zdálo se, že snad ano. V to doufají i obyvatelé Malont, jenomže i když na hnízdo míří kamera, pravděpodobně nefunguje, jelikož ukazuje stále stejný snímek.

Tornádo na Hodonínsku

Ničivé škody po sobě zanechal větrný vír, který se prohnal oblastí Hodonínska. Větrnou smršť zachytili místní na kameru, na záběrech je vidět vířící trychtýř, který nemilosrdně ničí vše co mu stojí v cestě.

V Hodoníně houkají sanitky a hasiči. „Poškozené domy, požár, dopravní nehody, stromy na autech i domech. Taková je situace na Hodonínsku a Břeclavsku," informoval krátce po půl desáté na twitteru mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. „Sedm obcí je velmi masivně poškozeno. Nemůžeme vyloučit, že pod troskami domů jsou lidé,“ uvedli hasiči.

Kvůli bouřkám se na Hodonínsku převrátil autobus, podle informací z místa byli při nehodě zranění nejméně čtyři lidé. Počasí komplikuje i dopravu na železnici. „Po průchodu silné bouřky je na Hodonínsku zastavený provoz na 2. železničním koridoru. V současné době se pokoušíme zjistit rozsah poškození trati. Vzhledem ke škodám způsobeným v okolí však bude výrazné a vyžádá si opravy v řádu dnů až týdnů,“ uvedla na twitteru Správa železnic.

Tornádo se prohnalo například také obcí Hrušky na Břeclavsku. Podle místostarosty srovnala větrná spoušť téměř polovinu obce se zemí. „Vozy byly mrštěné proti domům, kostel je bez střechy,“ popisuje Česká televize.

Své švagrové z Moravské Nové Vsi volala krátce po tornádu Jitka Flachsová z Děčína. „Je bez střechy, oken a auta. Sedí s dětmi ve sklepě při svíčkách. Měli štěstí, že vydržel barák. Okolo nich popadaly celé baráky,“ popisovala ve čtvrtek večer Flachsová. Venku na dvoře jich příbuzných přistál například bojler, poničené je celé okolí. „Zalezli všichni do sklepa, protože se nedalo vylézt ven. Klepal se prý celý barák. Ani to poádně neviděla, protože je tma a radši jsou schovaný,“ dodala Flachsová.

Jihomoravští hasiči varují občany, aby nevycházeli z domů. Situace je podle nich velmi vážná. Krátce před 21. hodinou informovali, že zasahují u stovek událostí. Podle mluvčí jihomoravských hasičů Hedviky Kropáčkové došlo k vyhlášení mimořádné události třetího stupně, která znamená hromadné postižení více osob.

„Kalamita na jihu Moravy: V postižených oblastech pomáhají všichni dostupní policisté a sjíždí se i hlídky z nejbližšího okolí a speciální pořádková jednotka. Prosíme veřejnost, aby do zasažených oblastí nevyjížděla, pokud to není nezbytně nutné,“ doplnila na twitteru Policie České republiky.

Tisíce domácností se ocitly bez elektrické energie. „Průběžně opravujeme poruchy, které stále vznikají. V tuto chvíli je na našem distribučním území 12,5 tisíce odběratelů bez proudu,“ uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Zeman poděkoval záchranářům

Pomoc zasaženým oblastem komplikuje dopravní situace. „Na 50. kilometru směr Brno a Bratislava dálnice stojí oběma směry, jsou popadané sloupy velmi vysokého vedení elektrické energie. Záchranné složky se nemůžou dostat na místo. Kolona vozidel začíná již na 44. kilometru směr Bratislava a směr Brno od 56. kilometru,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Premiér Andrej Babiš se kvůli nepříznivému počasí nemůže vrátit z pracovní cesty do Bruselu. Pověřil proto ministryni financí Alenu Schillerovou, aby byla k dispozici jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi pro případ, že bude třeba poskytnout pomoc postiženým lidem.

Prezident Miloš Zeman poděkoval všem složkám Integrovaného záchranného systému za jejich nasazení při náhlé přírodní katastrofě. Zároveň také vyjádřil svou účast všem lidem, které situace zasáhla.

Tornáda v Česku

Tornáda patří v České republice mezi výjimečné jevy. To, které ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhlo jižní Moravu patří mezi vůbec nejsilnější v novodobé historii našeho území. Podle odhadu meteorologa České televize Michala Žáka mohlo dosáhnout až čtvrté úrovně pětistupňové Fujitovy škály.



Mezi nejničivější tornáda, která se v Česku vytvořila za posledních 20 let, patří například to, které v roce 2004 zasáhlo oblast Litovle na Olomoucku. Větrná smršť, která dosahovala rychlosti až 330 kilometrů v hodině, tehdy napáchala škody za sto milionů korun, zničila střechy desítek domů.