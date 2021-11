Ráno blokoval provoz u Prachatic kamion přes cestu, na Krumlovsku u Holubova zase zastavil provoz strom přes cestu, obě už jsou odklizené. Policie další nehody hlásí hlavně ze Strakonicka, Českokrumlovska a Písecka.

Silničáři jsou v terénu s veškerou technikou. "Jezdíme už od pěti hodin ráno, momentálně je v terénu všech téměř 120 sypačů, žádná kalamita nebyla. Řidiči samozřejmě volají, že nemůžou vyjet, ale neuvědomují si, že sypač není neomezený. Musí si dojet na závod doplnit sůl a teprve poté může pokračovat," uvedla dispečerka jihočeských silničářů.

Na Zadově a Kvildě se vrší hromady sněhu. Sjezdovky už brázdí první nadšenci

Také v Lidické třídě v Českých Budějovicích hned ráno po osmé řešila policie nehodu, osobní auto tam patrně nedodrželo dostatečný odstup od vozu MHD a karambol skončil hodně pomačkanými plechy. Odstavený osobní automobil byl k vidění krátce po osmé hodině i na výpadovce na Písek u mimoúrovňové křižovatky na Strakonické ulici.

Kde jsou na jihu Čech nehody?

11:10: na silnici II/135 u Sudoměřic u Bechyně na Táborsku se střetla dvě osobní auta, na místě je policie.

10:55: na silnici III/14531 u Husince na Prachaticku vyjelo auto mimo komunikaci.

10:45: na II/159 u Týna nad Vltavou narazilo osobní auto do svodidel.

10:40: v Holubově na Krumlovsku narazilo osobní auto do domu, vozovka je neprůjezdná.

10:10: na II/151 v Dačicích se srazily dva osobáky, nehoda je s lehkým zraněním. Komunikace průjezdná s opatrnbostí.

9:55: na silnici I/3 na Kaplicku, ve Stříteži, se srazilo osobní auto s autobusem. Hlášeno není žádné zranění.

9:20: na silnici 142 v Čepřovicích na Strakonicku došlo ke středu osobního auta a sypacího vozu.

9:20: na silnici I/3 u Chotovin na Táborsku je nehoda osobního auta se zraněním, komunikace je průjezdná s opatrností.

9:15: na silnici III/1572 v Českému Krumlově se srazila dvě osobní auta, bez zranění.

9:05: v ulici Na Trubách v Písku narazilo osobní auto do dalšího, zaparkovaného.

Noční a dopolední sněžení bylo tak husté, že už krátce po sedmé překrylo i dopravní značení na komunikaci, takže na mnoha místech museli řidiči umístit vozidlo do správného jízdného pruhu spíše odhadem. Výhodou ale bylo, že celé kolony disciplinovaně dodržovaly nejen předepsanou devadesátku, ale spíše poloviční rychlost.

Ranní nehoda na Lidické v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin OttaSněžení ovšem přineslo pravou adventní atmosféru, třeba i s rozsvíceným vánočním stromkem na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Podle meteorologů má sněžení ustat až v neděli odpoledne, výstraha meteorologů platí od nedělního rána až do 19 hodin. Mělo by napadnout maximálně do dvanácti centimetrů sněhu.

"Nejvíce zatím sněžilo na východě kraje a v Novohradských horách. Přestávat by mělo v odpoledních hodinách a začne také ubývat oblačnosti," upřesnil českobudějovický meteorolog Josef Slavík a dodal, že sníh je mokrý a země ještě není podchlazená, proto by sníh měl rychleji odtávat. Teploty v kraji se pohybují kolem nuly. Další vydatnější sněžení očekávají meteorologové v úterý.