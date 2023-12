Přesně půl hodiny po začátku roku 2023 už museli policisté k první dopravní nehodě. A ta byla vskutku unikátní - řidička u Trhových Svinů při ní totiž srazila pštrosa emu.

O bizarní situace nemají nouzi ani jihočeští celníci. Věděli jste například, že se dá opít minerálkou? Připomeňte si i případ velmi nervózní šéfové nočního klubu:

Nebezpečná pyrotechnika už vydala na mnoho článků. Nebezpečí ovšem výrazně stoupá, pokud se pyrotechniku rozhodnete ukuchtit sami doma…

Internetovým prostorem rezonoval případ strážníka z Hluboké nad Vltavou, který neváhal a aby zachránil kokršpaněla z bláta, svléknul se do spodního prádla.

Do naha a do bahna. Šel bych zase, říká strážník, co zachránil fenku na Hluboké